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Общество

В Центре охраны материнства готовятся к новой трансплантации костного мозга

Фото Султана Стамбекова

В Национальном центре охраны материнства и детства готовятся к новой трансплантации костного мозга. Об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии НЦОМиД Султан Стамбеков.

Он напомнил, что несколько дней назад медучреждение получило необходимое оборудование для программы трансплантации костного мозга. Врачи сразу приступили к работе.

«Наша команда выполнила сбор гемопоэтических стволовых клеток у ребенка. Эти клетки будут сохранены, чтобы после проведения высокодозной химиотерапии вернуть их пациенту. Именно так проводится аутологичная трансплантация костного мозга — один из важнейших этапов современного лечения ряда онкологических заболеваний. Процедура продолжалась до позднего вечера и потребовала слаженной работы всей команды. За каждым таким этапом стоят не только технологии и оборудование, но и огромный труд врачей, медицинских сестер и всех специалистов, которые делают все возможное ради здоровья детей», — написал Султан Стамбеков в Facebook.

Напомним, в 2024 году врачи НЦОМиД своими силами без приглашения специалистов извне впервые провели успешную аутотрансплантацию костного мозга у 14-летней девочки.

 

Справка 24.kg

Аутологичная трансплантация костного мозга — это современная и эффективная методика лечения, при которой используются собственные стволовые клетки пациента. Для аллогенной пересадки требуется донор.   
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383953/
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