Перечень учебников, разрешенных в школах с сентября, утвердили в Кыргызстане

Перечень учебников, разрешенных к использованию в общеобразовательных школах Кыргызстана в 2026/2027 учебном году, представили в Министерстве просвещения.

В приказе перечислены книги для школ с кыргызским, русским, таджикским и узбекским языками обучения.

Некоторые учебники иностранных авторов могут использоваться в качестве дополнительных учебных материалов.

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Со списком можно ознакомиться здесь.

Перечень составлен как переходный в связи с внедрением в республике 12-летнего обучения. Отметим, что программу обновляют поэтапно. В прошлом году книгами по английскому, математике, естественным наукам и «Алиппе» обеспечили учащихся 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов, в этом году обеспечат 3-е, 6-е и 8-е классы, а в следующем — учеников 4-х и 9-х классов.

На 2026 год предусмотрено 744 миллиона сомов для тиражирования учебников.

Новыми учебниками школы обеспечиваются на 100 процентов. Переиздаваться старые книги по 11-летней программе не будут — это нецелесообразно, так как они не соответствуют стандартам. Таким образом, в новом учебном году их снова будет не хватать, как и ранее.