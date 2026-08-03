Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Талантбек Солтобаев проинспектировал ход реконструкции автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол, оценив качество строительных работ и соблюдение графика.

В ходе рабочей поездки министр встретился с руководителями профильных подразделений и представителями подрядных организаций. Он поручил завершить проект в установленные сроки, обеспечить высокое качество строительства и строго соблюдать все технические требования.

Фото пресс-службы Минтранса. Общая протяженность реконструируемого участка составляет 141 километр

Как отметили в Минтрансе, реконструкция дороги реализуется при поддержке президента Кыргызстана Садыра Жапарова за счет средств государственного бюджета.

Общая протяженность реконструируемого участка составляет 141 километр.

После завершения работ трасса станет современной четырехполосной дорогой II категории с барьерным разделением встречных потоков.

В ведомстве считают, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность дорожного движения, а также будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры Иссык-Кульской области и внутреннего туризма.

Фото пресс-службы Минтранса. Общая протяженность реконструируемого участка составляет 141 километр

Министр также поручил ответственным руководителям обеспечить постоянный контроль за ходом строительства и выполнением подрядчиками всех работ в установленные сроки.