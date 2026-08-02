Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро в популярном телесериале «Клан Сопрано» (The Sopranos), ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщил портал TMZ.

Фото из архива. Звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе скончался в возрасте 80 лет

1 августа тело актера в его доме в Нью-Йорке обнаружил друг Пасторе Стивен Виллано. Перед этим Пасторе несколько дней не выходил на связь. Причина смерти пока не называется.

Винсент Пасторе также снимался в фильмах «Славные парни» (Goodfellas), «Пробуждение» (Awakenings), «Путь Карлито» (Carlito’s Way), «Револьвер» (Revolver), принимал участие в телешоу.

«Клан Сопрано» (оригинальное название The Sopranos) — это культовый американский криминально-драматический телесериал с элементами черной трагикомедии, созданный Дэвидом Чейзом и выходивший на канале HBO с 1999 по 2007 год.