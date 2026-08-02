Реконструкцию улицы Осмонова в Оше закончат в октябре

В городе Оше активно продолжаются работы по реконструкции участка улицы Осмонова от улицы Гапара Айтиева до пересечения с улицей Касымбекова.

По данным мэрии, на этом участке ведутся работы по укладке асфальта. Первые два слоя уже готовы, сейчас укладывается третий. Специалисты выполняют работы в соответствии со всеми техническими требованиями, чтобы обеспечить высокое качество и долговечность дороги.

Помимо асфальта, также проводятся работы по прокладке коммунальных сетей, установке ирригационных лотков и благоустройству обочин.

В работах задействованы 15 рабочих и 30 единиц специальной техники. После завершения проекта, в октябре, обновленный участок дороги протяженностью более 5 километров будет открыт для жителей города.