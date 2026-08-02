23:20
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Реконструкцию улицы Осмонова в Оше закончат в октябре

В городе Оше активно продолжаются работы по реконструкции участка улицы Осмонова от улицы Гапара Айтиева до пересечения с улицей Касымбекова.

По данным мэрии, на этом участке ведутся работы по укладке асфальта. Первые два слоя уже готовы, сейчас укладывается третий. Специалисты выполняют работы в соответствии со всеми техническими требованиями, чтобы обеспечить высокое качество и долговечность дороги.

Помимо асфальта, также проводятся работы по прокладке коммунальных сетей, установке ирригационных лотков и благоустройству обочин.

В работах задействованы 15 рабочих и 30 единиц специальной техники. После завершения проекта, в октябре, обновленный участок дороги протяженностью более 5 километров будет открыт для жителей города.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383848/
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке изменили порядок работ: сначала канализация, потом новая дорога
Визит президента Пакистана. Движение на основных улицах Бишкека ограничат
В Бишкеке дорогу на улице Киргизской начали ремонтировать и бросили
В южной столице начали расширять улицу Ош
Участок улицы Кыргызской в Бишкеке временно закроют
На участке улицы Элебесова в Бишкеке временно ограничили движение
В центре Бишкека появится еще один фонтанный комплекс
Улицу Осмонова в Оше закроют. Будут убирать последствия проливного дождя
Популярные новости
Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и&nbsp;волков в&nbsp;Алайском районе Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и волков в Алайском районе
Исторический квартал под снос? Как центр Бишкека теряет архитектурную память Исторический квартал под снос? Как центр Бишкека теряет архитектурную память
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки