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Общество

Жара на Иссык-Куле: случайный душ развеселил гостей Formula 1 H2O

Жара накрыла не только Бишкек, но и побережье Иссык-Куля, где в эти дни проходит этап чемпионата мира Formula 1 H2O. Организаторы решили освежить гостей необычным способом — включили систему распыления воды, сообщает журналист 24.kg.

Прохладный душ сразу стал одной из самых популярных точек на территории соревнований. Дети с радостью бегали под струями воды, а взрослые с улыбкой присоединялись к ним, спасаясь от летнего зноя.

Пока на акватории идет напряженная борьба за победу, на берегу царит совсем другая атмосфера — смех, брызги и хорошее настроение. Иногда несколько минут под прохладной водой оказываются не менее долгожданными, чем сами заезды.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383847/
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