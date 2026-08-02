Жара на Иссык-Куле: случайный душ развеселил гостей Formula 1 H2O

Жара накрыла не только Бишкек, но и побережье Иссык-Куля, где в эти дни проходит этап чемпионата мира Formula 1 H2O. Организаторы решили освежить гостей необычным способом — включили систему распыления воды, сообщает журналист 24.kg.

Прохладный душ сразу стал одной из самых популярных точек на территории соревнований. Дети с радостью бегали под струями воды, а взрослые с улыбкой присоединялись к ним, спасаясь от летнего зноя.

Пока на акватории идет напряженная борьба за победу, на берегу царит совсем другая атмосфера — смех, брызги и хорошее настроение. Иногда несколько минут под прохладной водой оказываются не менее долгожданными, чем сами заезды.