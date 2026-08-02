Создатели фильма «Айтматов» озвучили и показали актерский состав. Об этом сообщается в аккаунте съемочной группы в соцсетях.

Отмечается, что премьера киноленты «Айтматов» состоится 22 октября.

Главные роли в постановке режиссера Каныбека Калматова сыграли Нурислам Надыров (у него роль Чингиза Айтматова в детстве), Абылай Марат уулу исполнил роль отца будущего писателя с мировым именем — Торекула Айтматова. Маму — Нагиму Айтматову — сыграла актриса Арина Исакова. Марат Амираев играет роль Алмаза Караева, а Эмиль Эсеналиев — Касыма Тыныстанова. Известная российская актриса Равшана Куркова сыграла роль Зинаиды Пастернак, а Сергей Безруков — Бориса Пастернака.

При этом создатели фильма пока оставляют в тайне имя исполнителя главной роли самого Чингиза Айтматова.

Напомним, Каныбек Калматов — молодой кыргызский режиссер и оператор-постановщик. Он решил снять ленту, посвященную жизни и творческому пути великого писателя Чингиза Айтматова.

Ранее сообщалось, что он официально получил эксклюзивные права на экранизацию биографии Айтматова. Соглашение было подписано с Эльдаром Айтматовым, сыном писателя.