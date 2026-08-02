Создатели фильма «Айтматов» озвучили и показали актерский состав. Об этом сообщается в аккаунте съемочной группы в соцсетях.
Отмечается, что премьера киноленты «Айтматов» состоится 22 октября.
При этом создатели фильма пока оставляют в тайне имя исполнителя главной роли самого Чингиза Айтматова.
Напомним, Каныбек Калматов — молодой кыргызский режиссер и оператор-постановщик. Он решил снять ленту, посвященную жизни и творческому пути великого писателя Чингиза Айтматова.
Ранее сообщалось, что он официально получил эксклюзивные права на экранизацию биографии Айтматова. Соглашение было подписано с Эльдаром Айтматовым, сыном писателя.