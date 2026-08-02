Это важно: для кыргызстанцев США увеличили визовый залог до $20 тысяч

С 3 августа 2026 года в США программа визовых залогов для граждан 50 стран, включая Кыргызстан, станет постоянной. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

При оформлении туристических и деловых виз заявители будут обязаны внести возвратный залог в размере до 20 тысяч долларов (ранее сумма составляла до 15 тысяч долларов).

Новое правило распространяется на визы категорий B-1 и B-2, предназначенные для деловых и туристических поездок. Размер залога определяет консул во время собеседования с учетом обстоятельств заявителя. Он может принять решение о внесении суммы залога в размере 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов или 20 тысяч долларов. Базовый размеро, как предполагается, определят на уровне 15 тысячи долларов.

Залог вносится только после соответствующего указания консула. Его может оплатить сам заявитель или другое лицо. Внесение средств не гарантирует выдачу визы.

Деньги также вернут, если получивший визу вовремя покинет США и выполнит все условия пребывания. Залог также возвращается, если человек не воспользовался визой до окончания ее срока или ему отказали во въезде. При нарушении условий пребывания в стране сумму залога могут удержать.

Участники программы должны въезжать в США и покидать страну через коммерческие аэропорты. Использовать сухопутные и морские пункты пропуска, чартерные рейсы или частную авиацию для выполнения условий залога запрещено.

Кыргызстан ранее был включен в пилотную программу визовых залогов. Консул мог назначить залог в размере 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов или 15 тысяч долларов.

Пилотную программу ввели год нзад и распространили на граждан 50 стран, большинство из которых находятся в Африке. В этом списке также есть Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия и Монголия.

Напомним, США также сократили срок действия студенческих виз до 4 лет, а журналистских — до 240 дней. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов вводит ограничения для иностранных студентов и участников программы культурного обмена.

Ранее документ выдавался на весь срок действия программы или трудоустройства в США.

Новые правила также запрещают аспирантам менять «образовательные цели» или переходить в другое учебное заведение без разрешения. Кроме того, срок, в течение которого студенты должны покинуть Соединенные Штаты после получения диплома, сокращен вдвое — с 60 до 30 дней.

Также сократили срок действия журналистской визы — до 240 дней, а в случае с гражданами Китая — до 90 дней. МИД КНР уже отреагировал на решение Вашингтона, назвав его «дискриминационным», и призвал отменить новую визовую политику.