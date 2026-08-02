Пересечение улиц 7 Апреля и Полевой в Бишкеке временно закроют

Со 2 августа в связи с реализацией проекта строительства эстакадного моста пересечение улиц 7 Апреля и Полевой будет временно закрыто для движения транспортных средств в рамках монтажных работ. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, а также для бесперебойного и качественного выполнения строительно-монтажных работ.

На период закрытия движения транспортные потоки будут перераспределены на альтернативные маршруты. Соответствующие схемы объезда будут заранее установлены и обозначены временными дорожными знаками.

Водителей и пассажиров общественного транспорта просят заранее планировать свои маршруты, учитывать временные изменения в организации дорожного движения и по возможности использовать альтернативные пути проезда.