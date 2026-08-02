3 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

8.00-12.00 — улица Орозбекова, дом 293;

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 75;

9.30-18.00 — отрезки улицы Магаданской, бульвара Эркиндик;

9.00-12.00 — отрезки улиц Репина, Космической, Боромбая;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Байтика Баатыра, жилмассив «Селекция» (улица Эркиндик), отрезки улиц Курчатова, Коперника, улица Термечикова, дом 2, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-2), отрезки улиц Щербакова, Тоголока Молдо, Кокчетавской, переулка Карагайский, улица Профессора Зимы, жилмассив «Кольмо» (улицы Мыскал, Мурас, Махатма Ганди), села Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная), Таш-Добо (улица Кыргызская), Кара-Жыгач (улицы Кундучалова, Виноградная, переулок Фрунзенский).

2 Таласская область Таласская область

9.00-12.00 — село Кен-Арал;

13.00-17.00 — села Озгоруш, Кыргызстан (кошары);

9.00-13.00 — село Боо-Терек;

9.00-18.00 — села Озгоруш-Кен-Арал, Урмарал, город Талас (улицы Байтика Баатыра, Мырзалиева, 59-й квартал, Некрасова, база ТПЭС, улицы Токтогула, Калинина, Оторбаева, Манаса, Пушкина, Панфилова, Умот Молдо, Турдалиева;

10.30-18.00 — город Талас (улицы Горького, Чингиза Айтматова, Москвиченко, Крупская, Байтик Баатыра, Токтогула, Лесная, Крупская, Турдалиева, Садовая, Чапаева, Гагарина, Безымянная, Киргизская, Пушкина, Оторбаева, Мира, 50 лет Киргизии).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область