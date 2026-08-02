В Бишкеке 2 августа безоблачно. Температура воздуха ожидается +39 градусов.
У кого намечается той
Азенбек Козукеев
Родился 2 августа 1982 года. Начальник ГУОБДД МВД.
Илья Тяпкин
Памятные даты
День строителя Кыргызской Республики
Отмечается в Кыргызстане 2 августа. Но изначально его отмечали во второе воскресенье августа.
Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.
День железнодорожника в Кыргызстане
День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывшего Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.
Первый поезд на станцию «Пишпек» прибыл 8 августа 1924-го.
В Кыргызстане около 5 тысяч сотрудников осуществляют непрерывную работу железной дороги.
Традиционно к этому дню приурочены различные торжественные и праздничные мероприятия для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
День Воздушно-десантных войск в Кыргызстане
Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировано на парашютах десантное подразделение в числе 12 человек для выполнения тактической задачи. В СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах.
В этот день устраиваются показательные выступления воинов-десантников и концерты.
Создан государственный парк «Беш-Таш»
Создан в 1996 году в Таласской области. На сегодня его площадь составляет 32 тысячи
В горном ущелье можно увидеть пять камней, выстроенных в ряд, в народе их называют «пятью разбойниками», и с ними связана древняя легенда.
Пятеро разбойников были детьми одного старика: они убежали из дома и промышляли грабежами. Как-то один из ограбленных узнал в налетчиках сыновей односельчанина и рассказал ему об этом.
Старые родители вышли в путь, желая узнать, нападут ли и на них их дети. Когда они приблизились к тому месту, которое сейчас называют Беш-Каракчи, разбойники бросились на них. Один из них, пытаясь свалить отца с коня, схватил его за одежду. Присмотревшись к злодею, старая женщина увидела родинку на ухе парня и узнала в нем своего сына Мендибека. Она закричала: «Эй, Мендибек! Убери руки, это твой отец, проклятье на твою голову!»
Парень, отпустив отца, ускакал, и тогда старик проклял своих сыновей: «Он поднял на меня руку. Чтобы вы все пятеро были прокляты!» Разбежавшись в разные стороны, сыновья старика превратились в пять камней.
Если смотреть издалека, то камни похожи на мужчин в калпаках.
Состоялась пятая инаугурация в Кыргызстане
2 августа 2009 года, после того, как на выборах главы государства 23 июля наибольшее количество голосов получил Курманбек Бакиев, прошла его инаугурация.
Она состоялась утром в Доме правительства в Бишкеке.
Согласно Кодексу о выборах, новоизбранный президент принес присягу народу Кыргызстана в присутствии депутатов Жогорку Кенеша. Курманбек Бакиев зачитал текст присяги, который прописан в Конституции.
В честь главы государства произведен залп из девяти артиллерийских орудий, расположенных на центральной площади Ала-Тоо.
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Татьяна Фрунзе
В 1920 году в Ташкенте родилась дочь полководца и государственного деятеля Михаила Фрунзе Татьяна Фрунзе. Химик-органик, доктор химических наук, профессор.
После смерти родителей с младшим братом Тимуром некоторое время жила у бабушки, а после ее смерти детей усыновил друг семьи маршал Клим Ворошилов.
Автор множества научных работ, нескольких изобретений.
Умер актер Токон Дайырбеков
Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.
1982-1997 — актер киностудии «Кыргызфильм».
С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.
Заслуженный артист Кыргызстана снялся в фильмах «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан» и многих других.
Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.
Куда сходить
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