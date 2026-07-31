14:43
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Реконструкция озер в Карагачевой роще продолжается — аким Свердловского района

Реконструкция озер в Карагачевой роще продолжается, а работы по их благоустройству еще не завершены. Об этом заявил аким Свердловского района Бишкека Медербек Амангелдиев, комментируя состояние водоемов.

По его словам, многие жители даже не знали о существовании в роще озера Тунгуч, поскольку оно полностью заросло камышом.

«В Карагачевой роще есть три озера — Тунгуч, Пионер и Комсомол. Озеро Тунгуч было полностью заросшим камышом, поэтому многие даже не знали о его существовании», — отметил Амангелдиев.

из интернета
Фото из интернета. Аким Свердовского района Медербек Амангелдиев
Он пояснил, что вода поступает в озеро Тунгуч из скважины, где проходит первичную очистку. Затем она перетекает в Пионерское озеро, после чего наполняет Комсомольское. По словам акима, для гидроизоляции водоемов уже заказана геомембрана. Ее укладку начнут сразу после доставки.

Кроме восстановления озер, в Карагачевой роще продолжается масштабная реконструкция. Здесь обновляют фонтан и сцену, где ранее проводились районные и городские мероприятия. Также предусмотрено строительство нового футбольного поля, баскетбольной и воркаут площадок, прокладка тротуаров и создание беговой дорожки протяженностью 4,2 километра.

Вместе с тем на опубликованном Медербеком Амангелдиевым видео не видно активных работ по созданию спортивной инфраструктуры. Рядом с будущими площадками находится лишь куча гравия, рабочих и строительной техники на кадрах нет.

Амангелдиев также заверил, что во время реконструкции ни одно дерево не будет вырублено. По его данным, на территории Карагачевой рощи растут более 12 тысяч деревьев, а этой весной дополнительно высадили 240 новых. При строительстве беговой дорожки и тротуаров все существующие зеленые насаждения будут сохранены.

Читайте по теме
Половина лета прошла, а озера в Карагачевой роще так и не заполнили

Работы по благоустройству Карагачевой рощи начались в мае. Тогда сообщалось, что спецтехника очищает Пионерское озеро. Однако в середине июля корреспондент 24.kg посетил рощу и не обнаружил на месте ни техники, ни рабочих. В мае мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщал, что на благоустройство рощи выделено более 50 миллионов сомов. При этом он отмечал, что в дальнейшем объем финансирования власти планируют увеличить.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383681/
просмотров: 735
Версия для печати
Материалы по теме
Жители дома в Бишкеке боятся лишиться света и воздуха из-за ремонта фасада
Фото дня. Озеленение по-бишкекски
В Бишкеке после капремонта открыли участок улицы Бердибаева с новыми тротуарами
Эрулан Кокулов потребовал наказать ответственных за строительство школы № 64
Месть за критику? Мэрия начала срезать входную группу офиса 24.kg
Мэру Бишкека показали, какие работы ведутся в парке имени Ататюрка
Мэр Бишкека ответил на критику затянувшейся реконструкции улицы Киргизской
Мэрия Бишкека пригрозила подрядчикам санкциями за срыв дорожных работ
Мэрия Бишкека объяснила, зачем вырубает деревья вдоль улицы Жукеева-Пудовкина
На Ортосайском рынке снесли кафе, построенное на муниципальной земле
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
31 июля, пятница
14:29
Казахстан и Узбекистан поддержали идею Кыргызстана о единой туристической визе Казахстан и Узбекистан поддержали идею Кыргызстана о ед...
13:46
Asman Airlines продлила акцию на рейсы Бишкек — Нарын до конца августа
13:43
Ильхам Алиев пригласил Садыра Жапарова с госвизитом в Азербайджан
13:37
Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали ряд соглашений о сотрудничестве
13:19
В Бишкеке продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников авиации