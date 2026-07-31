14:43
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Мэрии и айыл окмоту обязали помогать в борьбе с расточительством на тоях

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Согласно документу, из ряда статей о деятельности органов местного самоуправления исключается понятие «курултай».

Также в статьях о компетенции мэрий городов и айыл окмоту появился новый пункт. Теперь они должны содействовать реализации мер по предупреждению чрезмерного расточительства при семейных торжествах, поминальных и иных традиционных обрядах.

Напомним, в феврале 2022 года президент подписал указ, направленный на предотвращение расточительства при религиозных церемониях, обрядах и иных мероприятиях. Кроме того, депутатам Жогорку Кенеша, членам кабинета министров, государственным и муниципальным служащим рекомендовалось проводить торжества без излишеств и показывать пример гражданам. 
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383676/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Президент раскритиковал кыргызстанцев, которые берут кредиты на тои
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
31 июля, пятница
14:29
Казахстан и Узбекистан поддержали идею Кыргызстана о единой туристической визе Казахстан и Узбекистан поддержали идею Кыргызстана о ед...
13:46
Asman Airlines продлила акцию на рейсы Бишкек — Нарын до конца августа
13:43
Ильхам Алиев пригласил Садыра Жапарова с госвизитом в Азербайджан
13:37
Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали ряд соглашений о сотрудничестве
13:19
В Бишкеке продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников авиации