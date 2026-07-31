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Общество

В мэрии опровергли запрет на использование личных авто в Бишкеке

Проект указа президента Кыргызстана «О принятии мер по улучшению дорожно-транспортной системы Бишкека» не предусматривает запрета на использование личных автомобилей. В мэрии столицы заявили, что документ направлен лишь на снижение транспортной нагрузки и развитие альтернативных способов передвижения.

из интернета
Фото из интернета. Сегодня в столице зарегистрировано более 400 тысяч транспортных средств
Вместе с тем в справке-обосновании к документу отмечается, что транспортная ситуация в городе требует новых решений.

По данным муниципалитета, Бишкек изначально проектировался примерно на 50 тысяч автомобилей.

Сегодня в столице зарегистрировано более 400 тысяч транспортных средств. Кроме того, ежедневно в город въезжают машины из Чуйской области и других регионов.

В мэрии отметили, что возможности для значительного расширения дорожной сети ограничены из-за плотной застройки, высокой стоимости выкупа земель, необходимости переноса инженерных коммуникаций и больших бюджетных расходов.

«Кардинальное увеличение пропускной способности магистралей в краткосрочной перспективе фактически невозможно», — говорится в документе.

Для решения проблемы власти делают акцент на развитие общественного транспорта.

Сейчас на городские маршруты ежедневно выходят около 1,3 тысячи автобусов и электробусов, которые перевозят около 800 тысяч пассажиров в сутки.

Однако, по данным муниципалитета, сохраняется значительный перекос в сторону личного транспорта. В справке-обосновании говорится, что при населении столицы более 1,5 миллиона человек свыше 500 тысяч жителей используют автомобили.

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В связи с этим власти предлагают перейти к новой транспортной политике — с приоритетом общественного транспорта и постепенным ограничением использования индивидуального транспорта в наиболее загруженных районах города.

Проект указа предусматривает создание межведомственного штаба по развитию транспортной системы Бишкека, разработку комплексного плана мероприятий на 2026-2030 годы, внедрение специальных режимов организации движения, совершенствование управления транспортными потоками, развитие общественного транспорта, а также строительство и модернизацию дорожной инфраструктуры.

В мэрии сообщили, что все решения, которые могут затронуть интересы жителей столицы, будут приниматься открыто — с учетом результатов общественного обсуждения, мнения экспертов и требований законодательства.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383668/
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