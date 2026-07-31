Путь к глобальной сети ЮНЕСКО. Президент подписал закон о геопарках

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О геологических парках Кыргызской Республики», который определяет правовые основы их создания и функционирования.

Согласно документу, геопарки создаются для:

обеспечения целостности уникальных геологических объектов, ландшафтов и палеонтологических находок;

проведения научных исследований и экологического мониторинга состояния природных комплексов;

повышения уровня знаний населения о геологической истории Земли и экологии через образовательные программы;

создания условий для долгосрочного устойчивого экономического и социального развития местных сообществ, включая туризм и рекреацию при сохранении природных ресурсов;

интеграции уникальных природных территорий Кыргызской Республики в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

В законе указано, что геопарк создается решением полномочного представителя президента в соответствующей области, а предложение о создании геопарка может исходить от государственных органов, органов местного самоуправления, научных организаций или общественных объединений при наличии научного обоснования уникальности объекта.

В границы геопарка могут входить населенные пункты, пастбища и леса без изменения их целевого назначения. На территории геопарка допускается любая деятельность, не противоречащая природоохранному законодательству.

При этом внутри парка могут быть особые зоны с ценными объектами, где строго запрещено проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых, строительство промышленных объектов и любая деятельность, способная разрушить геологические памятники.

Также принятие закона предполагает создание Национального совета по геопаркам для координации деятельности всех геопарков на территории страны и взаимодействия с глобальной сетью геопарков ЮНЕСКО.

Финансирование функционирования геопарков будет осуществляться за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, средств фондов развития регионов и иных источников, не противоречащих законодательству.