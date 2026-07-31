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Общество

В типовые штаты школ Кыргызстана ввели должность психолога

В типовые штаты общеобразовательных организаций Кыргызстана ввели должность психолога. Об этом сообщило Министерство просвещения.

По данным ведомства, кабинет министров внес изменения в постановление от 23 июля 2018 года № 336 для создания необходимых условий по сохранению и укреплению психического здоровья подрастающего поколения.

Количество штатных единиц психолога определяется в зависимости от числа обучающихся:

  • для школ с числом учеников до 275 человек предусмотрено 0,25 штатной единицы;
  • от 276 до 550 человек — 0,5 штатной единицы;
  • от 551 и более человек — 1 штатная единица.

Постановление вступит в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Отметим, что ранее штаты психологов предусматривались только в школах Бишкека, финансируемых из местного бюджета. Однако неоднократно сообщалось об их нехватке. В регионах таких специалистов нет из-за ограниченности бюджетных средств.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383664/
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