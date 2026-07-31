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Общество

Мэру Бишкека на заметку. В Мюнхене построили пятиэтажный детский сад из дерева

В Мюнхене построили пятиэтажный детский сад — он полностью возведен из дерева. Здание архитектора Франсиса Кере возвели в центре столицы Баварии, сообщило DW.

«Детский оазис» для 60 детей студентов и сотрудников Мюнхенского технического университета построен на участке, который пустовал со времен Второй мировой войны. Теперь за фасадом из стальных элементов возвышается круглая деревянная конструкция.

Здание построено по «зеленым» технологиям — использовалась древесина из Баварии, вместо всех деревьев, срубленных для строительства, были посажены новые.

«Главная идея этого здания — игра. Играть снова и снова, резвиться, бегать, черпать вдохновение», — сказал архитектор во время церемонии передачи ключей.

По его словам, эта идея пронизывает весь проект. Вместо длинных коридоров через пятиэтажное здание проходит круглая лестничная клетка. Две деревянные горки соединяют этажи, а наверху детей ждет терраса на крыше с «небесной лужайкой». Кере говорит о «вертикальном игровом пространстве», которое приглашает ребят к открытиям.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383630/
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