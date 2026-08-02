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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки

4-7 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июля — 7 августа. «Улоо. Устат-шакирт» («Продолжение. Наставник-ученик»)

Проект раскрывает одну из самых трогательных и значимых линий в искусстве — преемственность мастерства от учителя к ученику, где традиция не застывает, а живет и развивается в новых формах. Участники выставки: наставник Сталбек Токтоев и его ученики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

14 июля — 9 августа. Выставка «Исследовательский интерес»

Экспозиция знакомит посетителей с редкими произведениями живописи, графики и скульптуры из фондов музея, а также представляет результаты современных научных исследований, посвященных этим работам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

5 августа. Guthrie Govan Trio

Британский виртуоз Гатри Гован признавался лучшим гитаристом мира, играет в оркестре Ханса Циммера. За барабанами в этом трио драммер и композитор Герго Борлай. На бас-гитаре — Антон Давидянц, один из лучших бас-гитаристов Восточной Европы.

Клуб «Promzona.space», 21.00.

6 августа. Кинопремьеры

«Человек-паук: Новый день» (фантастика). Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад после заклинания Доктора Стренджа мир и все близкие забыли его. Но с ростом угроз и нагрузки на Человека-паука его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование.

«Смешарики сквозь вселенные» (мультфильм). Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра.

«Окен ава» (комедия) «Окен ава» — теплая семейная комедия о молодом парне, который, оказавшись в горном селе, полностью меняет свою жизнь благодаря доброму и мудрому Окен аве. Это история о семье, любви, дружбе и втором шансе, напоминающая, что никогда не поздно изменить свою судьбу.

«Пингвиненок Пороро. Подводные приключения» (мультфильм). Отважный пингвиненок Пороро и его верные друзья решают исследовать таинственные глубины океана. Построив подводную лодку, они погружаются в мир коралловых рифов, затонувших кораблей и морских обитателей. Вместе им предстоит преодолеть неожиданные испытания, проверить дружбу на прочность и открыть для себя чудеса подводного царства.

«Все, что мы потеряли» (мелодрама). После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.

«Мотор Сити» (криминал). 1970-е годы, Детройт. Мелкий мошенник Миллер влюбляется в девушку местного бандита. Чтобы отомстить, бандит подставляет Миллера, и тот оказывается в тюрьме. В заключении Миллер начинает планировать месть человеку, который разрушил его жизнь.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383610/
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