В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать

Кыргызско-чешская совместная агрокомпания «Экотер» арендовала 20 гектаров земель в хозяйстве «Мамасыл тукум» в Кочкорском районе. На площади 12 гектаров с использованием современной системы капельного орошения выращен салат сорта «Айсберг».

По данным Минсельхоза, начался сбор первого урожая. По предварительным сведениям, в среднем соберут около 30 тонн с гектара, что свидетельствует об эффективности применения современных технологий выращивания и рационального использования сельскохозяйственных земель.

Салат «Айсберг» будут экспортировать в соседние страны, а также продавать на внутреннем рынке. Реализация проекта способствует увеличению объемов экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, насыщению внутреннего рынка качественной овощной продукцией и развитию современных форм агробизнеса.