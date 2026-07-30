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Общество

В Оше оштрафовали несколько баров и ресторанов за нарушение закона о тишине

В Оше прошел рейд, по результатам которого выявлены факты нарушения общественного спокойствия и порядка граждан. Об этом сообщает муниципальная инспекция южной столицы.

По ее данным, приняты меры в отношении ресторанов и баров «Иzюм» и «Южание», а также ОсОО «Балмуздай». Кроме того, установлен факт запуска пиротехнических средств (салюта) частным лицом.

На юридических лиц наложен штраф в размере 280 расчетных показателей, на физическое лицо — 100 расчетных показателей. Общая сумма наложенных штрафов составила 94 тысячи сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383602/
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