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Общество

У меня замерло сердце. Монеточка о своей песне в новом «Человеке-Пауке»

Певица Лиза Монеточка опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своих эмоциях от того, что ее песня «Монополия» звучит в новом фильме Marvel «Человек-Паук: Новый день», пишет Meduza.

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«Ребята, я не могла вам про это рассказать не только потому, что мне было нельзя, а еще потому, что я в это не могла поверить. Ни когда к нам Marvel обратились, ни когда мы договор подписывали, ни вчера, когда уже первые зрители посмотрели и писали. Только сейчас я нахожусь в кинотеатре, только вышла из зала и начинаю понимать, что произошло. Я думала, может, где-то тихонечко, на фоне [песня играет], но нет, она звучит так громко, на весь зал. У меня просто замерло сердце, когда я ее там услышала», — рассказала певица.

Между тем из украинской версии фильма вырезали песню Монеточки. В сети кинотеатров «Планета кино» сообщили, что они не вносят изменений в фильмы самостоятельно — они транслируют готовую версию, которую дает дистрибьютор. По их официальной информации, в украинской версии картины этот короткий эпизод (около трех секунд) полностью удален. При этом сюжет и общий замысел фильма не меняются.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383598/
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