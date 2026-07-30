02:35
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

31 июля: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-15.00 — 12-й микрорайон, дома 1, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 30, школа № 71, микрорайон «Тунгуч», дом 64;
  • 14.00-17.30 — отрезки улиц Скрябина, Матросова, Найманбаева, Суванбердиева;
  • 9.00-14.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Муромская), «Селекция» (улицы Эркиндик, Улар);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29, 30, 31, 32, Профессора Зимы), села Лесхоз (улица Лесхозная), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун уулу Большевика, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, переулок Бакбаева, улицы Таранчиева, Масадык, 18-й километр, Ордобай уулу Карымбая, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы уулу Мурзакула, Асанкулова, Ташматова), Ленинское (ПМК-3), Кара-Жыгач (улица Шопокова, переулок Веселый);
  • 9.00-10.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Кондучалова, Людмилы, Шопокова, Яковенко, Мира, Бакая, переулок Веселый, улицы Карабаева, Тезекбаева, Некрасова, переулок Сары-Жон, улицы Новостройка, Лагерная, жилмассив «Анар-Бак»), Бек-Тоо (улицы Ишенбаев Эралы, Усуп уулу Дуйшона, Новая, Восточная);
  • 9.00-12.00 — село Чон-Таш (улицы Шопокова, Абдыкай, Восточная, Проектируемая, Таджибаев, Ынтымак, Байгуту);
  • 10.00-12.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбета), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка);
  • 12.00-15.00 — село Чон-Таш (улицы Байтик, Сопубек, Проектируемая, Восточная);
  • 15.00-17.00 — село Бир-Булак (улицы Достук, Монолдорова).
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383581/
просмотров: 1386
Версия для печати
Материалы по теме
30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 июля: где в Бишкеке отключат свет
24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Выход из энергокризиса: почему Кыргызстану нужна «триада», а не АЭС
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба