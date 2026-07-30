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Общество

Количество пунктов пропуска на кыргызско-узбекской границе увеличат

Количество пунктов пропуска на кыргызско-узбекской государственной границе увеличат с 15 до 30. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые проходят в культурном центре «Рух-Ордо» на Иссык-Куле.

По словам главы государства, расширение сети пунктов пропуска позволит облегчить передвижение граждан и укрепить сотрудничество между двумя странами.

Подписаны договоры об увеличении количества пунктов пропуска с 15 до 30. Теперь люди могут свободно ездить друг к другу, вести дела, обучаться и отдыхать.

Садыр Жапаров

Он также отметил, что кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов в своей истории.

администрации президента
Фото администрации президента. Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров

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Ранее в рамках государственного визита Шавката Мирзиеева Кыргызстан и Узбекистан подписали пакет двусторонних документов. В их числе — договор об участке кыргызско-узбекской государственной границы, протокол о внесении изменений, касающихся пунктов пропуска, соглашения о сотрудничестве в различных сферах, а также Договор о союзнических отношениях.

Сегодня на Иссык-Куле также проходит Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана, для участия в которой в Кыргызстан прибыли лидеры стран региона и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383568/
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