Авиакомпания Asman Airlines повысит стоимость билетов на отдельных внутренних направлениях с 1 августа 2026 года.

Как пояснили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», корректировка тарифов связана с ростом стоимости авиационного топлива в Кыргызстане. Отмечается, что по итогам июля 2026 года топливо подорожало на 32 процента, что повлияло на себестоимость авиаперевозок.

Новые тарифы на перелеты в одну сторону составят:

Бишкек — Ош — от 4 тысяч 100 до 6 тысяч 500 сомов;

Бишкек — Манас — от 4 тысяч 100 до 5 тысяч сомов.

Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Asman Airlines повысит тарифы на внутренние рейсы с 1 августа

Сообщается, что итоговая стоимость билета будет зависеть от даты покупки, загрузки рейса и наличия мест в определенном тарифном классе.

Напомним, ранее стоимость билетов по данным направлениям составляла от 3 тысяч 600 до 5 тысяч 500 сомов в одну сторону.