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Общество

Asman Airlines повысит тарифы на внутренние рейсы с 1 августа

Авиакомпания Asman Airlines повысит стоимость билетов на отдельных внутренних направлениях с 1 августа 2026 года.

Как пояснили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», корректировка тарифов связана с ростом стоимости авиационного топлива в Кыргызстане. Отмечается, что по итогам июля 2026 года топливо подорожало на 32 процента, что повлияло на себестоимость авиаперевозок.

Новые тарифы на перелеты в одну сторону составят:

  • Бишкек — Ош — от 4 тысяч 100 до 6 тысяч 500 сомов;
  • Бишкек — Манас — от 4 тысяч 100 до 5 тысяч сомов.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана»
Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Asman Airlines повысит тарифы на внутренние рейсы с 1 августа
Сообщается, что итоговая стоимость билета будет зависеть от даты покупки, загрузки рейса и наличия мест в определенном тарифном классе.

Напомним, ранее стоимость билетов по данным направлениям составляла от 3 тысяч 600 до 5 тысяч 500 сомов в одну сторону.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383538/
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