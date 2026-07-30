02:33
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Не имеют права — эксперт относительно жалоб учителей о неоплачиваемом отпуске

Работодатель не имеет права заставлять работников брать неоплачиваемый отпуск. Об этом 24.kg сообщил эксперт в сфере труда Эльдар Таджибаев.

По его словам, согласно постановлению кабинета министров от 15 июня 2022 года № 320 и статьям 69 и 190 Трудового кодекса КР, педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный отпуск после окончания учебного года.

«Отпуск учителей, отработавших полный учебный год, составляет 56 дней. Пришедшие в школу, допустим, в середине учебного года, отдыхают пропорционально отработанному времени. Однако заставлять идти в отпуск без содержания не имеют права. Только сам работник может подать заявление на неоплачиваемый отпуск по его личным причинам», — пояснил Эльдар Таджибаев.

Отметим, что в соцсетях многие учителя жалуются на вынужденный отпуск без содержания. По их словам, администрация школ требует выдержать положенные 56 дней.

 

Справка 24.kg

Согласно статье 77 Трудового кодекса КР, не допускается отправление работника в отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. 
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383536/
просмотров: 2101
Версия для печати
Материалы по теме
Перенос учебного года. Учителям обещают выплатить зарплату за весь сентябрь
Отдых на колесах: как подготовить машину к путешествию и что взять с собой
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба