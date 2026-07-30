Работодатель не имеет права заставлять работников брать неоплачиваемый отпуск. Об этом 24.kg сообщил эксперт в сфере труда Эльдар Таджибаев.
По его словам, согласно постановлению кабинета министров от 15 июня 2022 года № 320 и статьям 69 и 190 Трудового кодекса КР, педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный отпуск после окончания учебного года.
«Отпуск учителей, отработавших полный учебный год, составляет 56 дней. Пришедшие в школу, допустим, в середине учебного года, отдыхают пропорционально отработанному времени. Однако заставлять идти в отпуск без содержания не имеют права. Только сам работник может подать заявление на неоплачиваемый отпуск по его личным причинам», — пояснил Эльдар Таджибаев.
Отметим, что в соцсетях многие учителя жалуются на вынужденный отпуск без содержания. По их словам, администрация школ требует выдержать положенные 56 дней.
Справка 24.kg
Согласно статье 77 Трудового кодекса КР, не допускается отправление работника в отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.