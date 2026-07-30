02:33
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В мэрии объяснили, почему на дорогах Бишкека появляются колеи

Колеи и волны на дорогах Бишкека чаще всего образуются в жаркую погоду под воздействием тяжелого транспорта. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал начальник муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» Адлет Казакбаев.

По его словам, при высокой температуре дорожное покрытие нагревается и становится более податливым. Когда по такому асфальту проезжают тяжелые грузовики и автобусы, особенно во время торможения, покрытие начинает деформироваться.

Именно поэтому колеи и волны чаще всего появляются возле остановок общественного транспорта и перед светофорами, где тяжелые машины регулярно тормозят и разгоняются.

В мэрии также связывают разрушение покрытия с превышением допустимой нагрузки на дороги. В жаркую погоду для большегрузного транспорта вводятся ограничения. По словам представителей муниципалитета, с 12.00 до 19.00 перевозка тяжелых грузов запрещена.

При этом полностью остановить движение грузового транспорта в городе невозможно. Большегрузы используются для доставки строительных материалов, грунта и асфальта на городские объекты.

Представители мэрии отметили, что при строительстве дорог основание послойно уплотняют и проверяют в лаборатории. 

На улицах с низкой интенсивностью движения укладывают около семи сантиметров асфальта, а на загруженных участках толщина покрытия может достигать 12 сантиметров.

На отремонтированные дороги действует трехлетняя гарантия. В течение этого срока муниципальные и частные подрядчики обязаны устранять выявленные дефекты.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383534/
просмотров: 1639
Версия для печати
Материалы по теме
Сколько дорог отремонтировали в Бишкеке в этом году
Более 800 дорожных знаков заменили в Бишкеке за полгода
Мэр Нарына поручил ускорить реконструкцию улицы Ленина и устранить недостатки
В Бишкеке после капремонта открыли 600-метровый участок улицы Лущихина
В Бишкеке после капремонта открыли участок улицы Бердибаева с новыми тротуарами
В городе Ош временно перекрыли часть улицы Масалиева
В мэрии Бишкека рассказали о дорожных работах на проспекте Чингиза Айтматова
Мэр Бишкека ответил на критику затянувшейся реконструкции улицы Киргизской
В Бишкеке стартует шестой этап реконструкции улицы Васильевский тракт
Мэрия Бишкека пригрозила подрядчикам санкциями за срыв дорожных работ
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба