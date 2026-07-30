В мэрии объяснили, почему на дорогах Бишкека появляются колеи

Колеи и волны на дорогах Бишкека чаще всего образуются в жаркую погоду под воздействием тяжелого транспорта. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал начальник муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» Адлет Казакбаев.

По его словам, при высокой температуре дорожное покрытие нагревается и становится более податливым. Когда по такому асфальту проезжают тяжелые грузовики и автобусы, особенно во время торможения, покрытие начинает деформироваться.

Именно поэтому колеи и волны чаще всего появляются возле остановок общественного транспорта и перед светофорами, где тяжелые машины регулярно тормозят и разгоняются.

В мэрии также связывают разрушение покрытия с превышением допустимой нагрузки на дороги. В жаркую погоду для большегрузного транспорта вводятся ограничения. По словам представителей муниципалитета, с 12.00 до 19.00 перевозка тяжелых грузов запрещена.

При этом полностью остановить движение грузового транспорта в городе невозможно. Большегрузы используются для доставки строительных материалов, грунта и асфальта на городские объекты.

Представители мэрии отметили, что при строительстве дорог основание послойно уплотняют и проверяют в лаборатории.

На улицах с низкой интенсивностью движения укладывают около семи сантиметров асфальта, а на загруженных участках толщина покрытия может достигать 12 сантиметров.

На отремонтированные дороги действует трехлетняя гарантия. В течение этого срока муниципальные и частные подрядчики обязаны устранять выявленные дефекты.