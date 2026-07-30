Сколько дорог отремонтировали в Бишкеке в этом году

В Бишкеке полностью завершили ремонт 46 объектов дорожной инфраструктуры — 33 участка автомобильных дорог и 13 тротуаров. Об этом сообщили в эфире «Биринчи радио».

Всего в 2026 году в столице запланирован ремонт 127 улиц и тротуаров. Работы уже начались на 119 объектах.

В число завершенных объектов вошли участки улиц Жайыла Баатыра, Льва Толстого, Можайского, Усенбаева, Герцена и Кожевенной. Дороги также отремонтировали во дворах и проездах микрорайонов «Джал», «Восток-5», пятого, шестого и восьмого микрорайонов.

Новые тротуары появились на отдельных участках проспектов Манаса и Жибек Жолу, улиц Московской и Куттубаева, а также в четвертом, седьмом микрорайонах и жилом массиве «Кок-Жар».

Начальник муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» Адлет Казакбаев сообщил, что предприятию поручен капитальный ремонт 23 улиц общей протяженностью более 18 километров и четырех тротуаров протяженностью свыше четырех километров.

За первое полугодие специалисты также установили или заменили 808 дорожных знаков и провели ямочный ремонт на площади более 14 тысяч квадратных метров.

В Ленинском районе в план ремонта включены 36 улиц общей протяженностью около 30 километров. Работы начаты на 26 из них. По словам заместителя главы района Жоомарта Токтосунова, подготовительные работы выполнены примерно на 70 процентов.

В мэрии предупредили подрядчиков, что за срыв сроков, нарушения и неустраненные дефекты компании могут включить в реестр недобросовестных поставщиков. В таком случае они лишатся возможности участвовать в муниципальных закупках.