02:33
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Учителей в Кыргызстане отправляют в отпуск без содержания — жалуются в соцсетях

Педагоги государственных школ Кыргызстана жалуются в социальных сетях, что их отправляют в отпуск без содержания.

По словам учителя одной из столичных школ, ее пытаются отправить в отпуск без сохранения заработной платы на 19 дней.

«Я устроилась в школу в октябре 2025 года. Летом мне дали оплачиваемый отпуск 33 дня. После отпуска 8 июля я вышла на работу и продолжила выполнять свои обязанности. Готовила кабинет к новому учебному году, убирала, приводила все в порядок, сама красила трубы, потому что это мой кабинет, и я за него отвечаю. 28 июля 2026 года администрация заявила, что я должна уйти в отпуск без содержания на 19 дней. Я не согласна. Я не писала заявление и не давала согласия. Почему об этом не сообщили заранее и соответствует ли это требованиям трудового законодательства?» — задалась она вопросами.

Читайте по теме
Более 14 миллиардов сомов направили в Кыргызстане на отпускные учителям

«У меня один в один ситуация! — добавил другой пользователь Instagram. — Устроился в январе 2026-го, отработал честно полгода. С 15 июня по 2 июля сходил в законный оплачиваемый отпуск на 18 дней (рассчитали пропорционально отработанному времени). С 3 июля должен был выйти на работу, заниматься кабинетом, методической работой и получать обычную июльскую зарплату. И тут мне заявляют: «Ты должен уйти на 38 дней в отпуск без содержания, а июльскую зарплату получишь только в конце августа». По Трудовому кодексу отправить в отпуск без содержания насильно приказом нельзя — только если работник сам напишет заявление».

Еще одна учитель также устроилась в госшколу в 2025 году. «Получила отпускные за 42 дня и вышла на работу в середине июля. Я рассчитывала, что получу зарплату за июль, пусть даже не за полный месяц. И вот нам заявляют, что учителя обязаны отдыхать все 56 дней, а то, что нас вывели на работу раньше, ошибка. Поэтому зарплату нам начислят только за пять дней», — посетовала она.

«Я учитель в государственной школе, приступила к работе с прошлого учебного года (с 1 сентября 2025 года). Как известно, трудовой договор подписывают с начала учебного года. Но почему-то получилось так, что мы подписали его аж в ноябре — перед проверкой в школе. В договоре прописан отпуск 56 дней. Но с мая нас начали прессовать тем, что вышло новое положение, по которому вновь прибывшие учителя (принятые с 1 сентября 2025 года) уходят в отпуск не на 56, а на 42 дня. В одностороннем порядке администрация школы меняет этот пункт в договоре. Под прессингом учителя подписывают это. Далее нам отправляют приказ об отпуске, хотя его я не видела и в нем  не расписывалась. С этой несправедливостью я ушла в отпуск», — пишет пользовательница Threads.

В комментариях много аналогичных жалоб.

Также учителя опасаются, что в связи с переносом учебного года с 1 на 15 сентября они также останутся без зарплаты.

Столичный департамент образования обещал позже предоставить ответ. В Министерстве просвещения пока не отреагировали на жалобы учителей.

Отметим, что на отпускные учителям и другим работникам образования по республике в июне направили более 14 миллиардов сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383519/
просмотров: 3704
Версия для печати
Материалы по теме
Августовская конференция учителей обойдется в 1,4 миллиона сомов
Перенос учебного года. Учителям обещают выплатить зарплату за весь сентябрь
Директора школы № 28 уволили после проверки прокуратуры
В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека продолжается строительство школы
Более 25 тысяч учителей повысят квалификацию перед началом нового учебного года
Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана
Переход на 12-летку. Зачем нужен предпрофильный компонент в восьмом классе
Переход на 12-летку. Предпрофильный компонент введут в восьмом классе с сентября
Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба