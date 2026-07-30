Педагоги государственных школ Кыргызстана жалуются в социальных сетях, что их отправляют в отпуск без содержания.

По словам учителя одной из столичных школ, ее пытаются отправить в отпуск без сохранения заработной платы на 19 дней.

«Я устроилась в школу в октябре 2025 года. Летом мне дали оплачиваемый отпуск 33 дня. После отпуска 8 июля я вышла на работу и продолжила выполнять свои обязанности. Готовила кабинет к новому учебному году, убирала, приводила все в порядок, сама красила трубы, потому что это мой кабинет, и я за него отвечаю. 28 июля 2026 года администрация заявила, что я должна уйти в отпуск без содержания на 19 дней. Я не согласна. Я не писала заявление и не давала согласия. Почему об этом не сообщили заранее и соответствует ли это требованиям трудового законодательства?» — задалась она вопросами.

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«У меня один в один ситуация! — добавил другой пользователь Instagram. — Устроился в январе 2026-го, отработал честно полгода. С 15 июня по 2 июля сходил в законный оплачиваемый отпуск на 18 дней (рассчитали пропорционально отработанному времени). С 3 июля должен был выйти на работу, заниматься кабинетом, методической работой и получать обычную июльскую зарплату. И тут мне заявляют: «Ты должен уйти на 38 дней в отпуск без содержания, а июльскую зарплату получишь только в конце августа». По Трудовому кодексу отправить в отпуск без содержания насильно приказом нельзя — только если работник сам напишет заявление».

Еще одна учитель также устроилась в госшколу в 2025 году. «Получила отпускные за 42 дня и вышла на работу в середине июля. Я рассчитывала, что получу зарплату за июль, пусть даже не за полный месяц. И вот нам заявляют, что учителя обязаны отдыхать все 56 дней, а то, что нас вывели на работу раньше, ошибка. Поэтому зарплату нам начислят только за пять дней», — посетовала она.

«Я учитель в государственной школе, приступила к работе с прошлого учебного года (с 1 сентября 2025 года). Как известно, трудовой договор подписывают с начала учебного года. Но почему-то получилось так, что мы подписали его аж в ноябре — перед проверкой в школе. В договоре прописан отпуск 56 дней. Но с мая нас начали прессовать тем, что вышло новое положение, по которому вновь прибывшие учителя (принятые с 1 сентября 2025 года) уходят в отпуск не на 56, а на 42 дня. В одностороннем порядке администрация школы меняет этот пункт в договоре. Под прессингом учителя подписывают это. Далее нам отправляют приказ об отпуске, хотя его я не видела и в нем не расписывалась. С этой несправедливостью я ушла в отпуск», — пишет пользовательница Threads.

В комментариях много аналогичных жалоб.

Также учителя опасаются, что в связи с переносом учебного года с 1 на 15 сентября они также останутся без зарплаты.

Столичный департамент образования обещал позже предоставить ответ. В Министерстве просвещения пока не отреагировали на жалобы учителей.

Отметим, что на отпускные учителям и другим работникам образования по республике в июне направили более 14 миллиардов сомов.