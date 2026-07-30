С помощью ИИ оживили исчезнувшие муралы Бишкека

В социальных сетях появилось видео, где с помощью искусственного интеллекта оживили муралы Бишкека.

Автор видео отметил, что некоторых из этих муралов уже нет.

«Оживил муралы Бишкека, жаль, что некоторых уже нет», — написал он.

Напомним, ранее в Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова закрасили мурал с Суйменкулом Чокморовым и Таттыбубу Турсунбаевой, посвященный фильму Толомуша Океева «Красное яблоко». Позже стало известно, что на его месте появится новый мурал, который также будет посвящен этой киноленте.

Фото из интернета. Исчезнувшие муралы Бишкека

Фото из интернета. Исчезнувшие муралы Бишкека

Фото из интернета. Исчезнувшие муралы Бишкека