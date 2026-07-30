02:32
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане устанавливают уникальный мобильный госпиталь из Индии

В военном госпитале села Беш-Кунгей завершается установка мобильного госпиталя экстренной помощи BHISHM, переданного Индией в качестве гуманитарной помощи. Комплекс способен всего за короткое время развернуться в полевой госпиталь и оказать медицинскую помощь до 200 пострадавшим во время стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов.

Посол Индии в КР Бирендер Сингх Ядав вместе с военным атташе, полковником Панкаджем Шармой, посетил военный госпиталь в селе, где ознакомился с ходом установки модульного мобильного госпиталя экстренной помощи BHISHM Aarogya Maitri. Монтаж комплекса выполняют специалисты индийской компании HLL Lifecare Limited, прибывшие в Кыргызстан с рабочим визитом 28–29 июля.

По данным посольства Индии, комплекс BHISHM был передан Министерству обороны Кыргызстана в дар министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом во время его официального визита в Бишкек 28 апреля 2026 года.

BHISHM (Bharat Health Initiative for Sahyog, Hita and Maitri) является ключевым элементом гуманитарной программы Aarogya Maitri, инициированной правительством Индии. Проект направлен на оказание экстренной медицинской помощи странам-партнерам в условиях стихийных бедствий, крупных аварий, вооруженных конфликтов и других кризисных ситуаций.

Справка 24.kg

Мобильный госпиталь — это полностью автономный полевой медицинский комплекс. Он состоит из 72 компактных модулей весом менее 20 килограммов каждый, что позволяет быстро транспортировать оборудование даже в труднодоступные районы.

После развертывания госпиталь способен одновременно оказать помощь до 200 пострадавшим, включая пациентов с тяжелыми ожогами, с черепно-мозговыми травмами, переломами позвоночника, огнестрельными ранениями и другими серьезными повреждениями.

Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, включая переносные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, оборудование для лабораторной диагностики, рентгеновскую систему, операционный комплект, элементы мобильной реанимации, хирургические инструменты, а также генераторы и средства жизнеобеспечения.

Одной из особенностей BHISHM является использование цифровых технологий. Все оборудование снабжено RFID-метками, что позволяет отслеживать его местонахождение, контролировать запасы и сроки годности.

Управление системой осуществляется через специальное мобильное приложение с инструкциями по сборке комплекса и обучающими материалами на нескольких языках.

Система использует технологии анализа данных и искусственного интеллекта для координации работы медицинских специалистов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383508/
просмотров: 1407
Версия для печати
Материалы по теме
Новый радиоактивный источник для лучевой терапии передала Индия Центру онкологии
Ученые КР и Индии будут искать сходства между «Манасом» и «Махабхаратой»
Кыргызстан и Индия намерены развивать совместное производство ювелирных изделий
Эпос «Манас» впервые перевели на язык хинди
Госаккредитация. В Минздраве не знают, обращались ли частные вузы в суд
С 1 сентября бумажные медкнижки начнут переводить в цифровой формат
Новый посол Великобритании в Кыргызстане приступит к работе в августе
В Кыргызстане медвузы без аккредитации могут лишиться лицензий
Посол РФ назвал отношения Кыргызстана и России примером дружбы
Ничего не болит — не значит, что здоров: о важности чекапа
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба