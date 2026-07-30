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Общество

Мэрия даст предпринимателям «Мадины» три месяца для переезда на новый рынок

Предпринимателям рынка «Мадина» предоставят трехмесячный льготный период для поэтапного переезда на новый торговый рынок, заявил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

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Напомним, ранее стало известно, что муниципалитет отказался от планов закрыть рынок 1 августа. Выданные ранее уведомления отзовут, а предприниматели получат дополнительное время, чтобы обустроиться на новом месте.

При этом собственникам нового рынка поручили в первую очередь создать необходимые условия для ведения торговли. Кроме того, Айбек Джунушалиев упразднил согласительную комиссию, созданную для рассмотрения обращений предпринимателей и подготовки предложений по урегулированию ситуации.

Глава муниципалитета отдельно остановился на вопросе аренды торговых мест. По его словам, действующие условия аренды сохранятся, однако собственникам нового рынка «Ала-Тоо», куда предлагают переехать торговцам, поручено рассмотреть возможность снижения арендной платы.

При этом, отметил Джунушалиев, практика продажи прав аренды торговых мест должна получить правовую оценку со стороны уполномоченных органов и быть прекращена. По словам предпринимателей «Мадины», стоимость одного квадратного метра на новом рынке достигает 3 тысяч долларов.

мэрии города Бишкек
Фото мэрии города Бишкек. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на встрече с продавцами рынка «Мадина»
Мэр заявил, что в адрес муниципалитета неоднократно поступали жалобы жителей на антисанитарию, хаотичную парковку и неудовлетворительное состояние объектов общественного питания на территории рынка.

«Заботясь о предпринимателях, мы не должны забывать и о жителях города. Покупатели должны приобретать товары в безопасных, комфортных и соответствующих современным требованиям условиях», — заявил Айбек Джунушалиев.

Он сообщил, что собственники рынка «Мадина» должны представить эскизный проект дальнейшего развития и благоустройства территории в соответствии с Генеральным планом Бишкека. Согласно недавно принятому Генеральному плану столицы до 2050 года, территория рынка «Мадина» отнесена к многофункциональной общественно-деловой зоне.

из Генерального плана Бишкека
Фото из Генерального плана Бишкека. Район рынка «Мадины»
По словам мэра, модернизация городских рынков является частью комплексной работы по развитию торговой инфраструктуры столицы. Сейчас обновление также проходит на рынках «Орто-Сай», «Кудайберген» и «Дордой».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383498/
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