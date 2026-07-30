02:32
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Прием в первый класс: в школах Бишкека осталось более 2 тысяч мест

В Кыргызстане 126 тысяч детей записали в первый класс, за последнюю неделю эта цифра увеличилась на 2,3 тысячи.

Согласно открытым данным на портале 1mektep.edu.gov.kg, в Бишкеке зачислили около 24,2 тысячи детей. Из них 12,9 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, более 11,3 тысячи — с русским.

Свободными в столице остаются 2,2 тысячи мест: 992 квоты — в русскоязычных классах, 1,2 тысячи — в кыргызскоязычных.

Общее количество квот на 2026/2027 учебный год по республике — 193,3 тысячи. Свободно еще 67,3 тысячи.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Первый этап проводился по микроучастку, в настоящее время можно зарегистрироваться не по прописке, но только в те школы, где остались свободные места.

Регистрация завершится в августе. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 и 2020 годах.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383493/
просмотров: 1125
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. Длительность уроков для первоклассников увеличили
Прием в школу: 69 тысяч мест остается свободными в первых классах
Запись в школу. Темпы регистрации в первый класс снизились
Запись в школу. В первых классах остается свободными 73 тысячи мест
Прием в первый класс завершится в конце августа. Места в школах КР еще есть
Прием в школу. В первый класс зачислено более 113 тысяч детей
Прием в первый класс. В школах остается 82 тысячи свободных мест
В первый класс в Кыргызстане записали более 105 тысяч детей
В школах Кыргызстана стартовал прием в первый класс не по прописке
Прием в школу: через неделю завершается первый этап онлайн-зачисления
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба