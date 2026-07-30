Проблемы с землей в 151-м контуре в Бишкеке: люди обратились к президенту

Из-за проблем с земельными участками в так называемом 151-м контуре Бишкека люди записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову. На кадрах десятки людей стоят у здания районной администрации и держат в руках красные государственные акты на землю.

По словам участников обращения, документы у них есть, однако получить и использовать участки они не могут несколько лет.

«У нас на руках красные книги, но земли нет. Нам говорили, что вопрос решат по закону, однако прошло много лет. За нами семьи и дети. Люди работают в России, возвращаются, но не могут получить свои участки», — заявили жители.

Контур № 151 — земельный участок сельскохозяйственного назначения в селе Лебединовка (Кыргызстан), вокруг которого много лет идут споры из-за документов на землю, отмены решений о трансформации и долгих судебных разбирательств.

Они утверждают, что неоднократно обращались в местные органы власти, однако вопрос до сих пор не решен. Участники видео просят главу государства вмешаться и помочь определить судьбу земельных участков.