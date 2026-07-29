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Общество

В Таджикистане опровергли сообщения о запрете хиджабов и длинных бород

В Таджикистане не вводили запрет на ношение хиджаба, длинных бород и одежды, которая якобы не соответствует национальным традициям. Об этом сообщили в Комитете по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о том, что власти страны якобы законодательно запретили женщинам носить хиджаб, а мужчинам — длинные бороды. Также сообщалось об усилении контроля за соблюдением этих правил. 

В публикациях утверждалось, что ограничения связаны с борьбой против религиозного радикализма и продвижением традиционной таджикской одежды. 

Однако в Комитете по делам религии заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что законодательного запрета на указанные элементы внешнего вида не вводилось. 
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383473/
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