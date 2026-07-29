Закрытие рынка «Мадина» в Бишкеке откладывается на неопределенный срок

Закрытие рынка «Мадина» откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщил телеканал «Номад» со ссылкой на мэра Бишкека Айбека Джунушалиева. Новые сроки пока не называются.

Кроме того, глава столичного муниципалитета упразднил согласительную комиссию, созданную для рассмотрения обращений предпринимателей и подготовки предложений по дальнейшему решению ситуации.

Напомним, в конце июня на рынке «Мадина» начался демонтаж части объектов, а позже мэрия Бишкека объявила о закрытии рынка на реконструкцию с 1 августа. Власти заявили, что работы проводятся в рамках благоустройства городской среды и модернизации торговой инфраструктуры. В качестве альтернативы предпринимателям предложили приобрести торговые помещения на новом рынке «Ала-Тоо», построенном рядом с «Мадиной».

Фото мэрии Бишкека. Мэр Айбек Джунушалиев на встрече с торговцами рынка "Мадина"

По словам продавцов, стоимость одного квадратного метра на новом рынке достигает 3 тысяч долларов. Они подсчитали, что покупка одного торгового места обойдется примерно в 200 тысяч долларов, а аренда помещения будет стоить от 150 до 200 тысяч сомов в месяц.

Накануне предприниматели встретились с представителями мэрии Бишкека и администрацией рынка «Ала-Тоо». Во время встречи они вновь заявили, что не согласны с переездом и считают предложенные условия неприемлемыми.