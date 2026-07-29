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Общество

Поэтесса Алтынай Темирова стала лауреатом фестиваля «Великий Шелковый путь»

В Алматы делегация кыргызских поэтов приняла участие в VI Международном фестивале «Великий Шелковый путь», где была удостоена ряда престижных наград. Об этом сообщает Минкультуры.

Народный поэт Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Акбар Рыскулов, заслуженный поэт КР Доктурбек Юсупов и народный поэт Кыялбек Урманбетов награждены медалью «Золотой верблюд» фестиваля «Великий Шелковый путь».

Поэты Каныбек Иманалиев, Элдар Аттокуров и Алтынай Ормотоева получили медали «Серебряный верблюд». Асан Жакшылыков, Абдракман Алымбаев и Алтынбек Исмаилов награждены золотой медалью «За лучший поэтический сборник».

Главным лауреатом от Кыргызстана признана поэтесса Алтынай Темирова, удостоенная золотой медали «Всемирное поэтическое движение» комитета Всемирного поэтического движения, а также Гонконгской литературно-художественной премии.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383469/
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