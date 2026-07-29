В городе Ош усилят санитарный контроль в точках общепита

В мэрии города Ош состоялось заседание Координационной комиссии по вопросам охраны здоровья населения.

По данным муниципалитета, обсуждалось соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических требований, а также требований по обеспечению безопасности пищевых продуктов в объектах общественного питания города.

Также отмечено, что в отдельных местах санитарные и ветеринарные требования соблюдаются не в полной мере.

По итогам заседания соответствующим службам поручено проводить постоянный мониторинг соблюдения санитарных требований в объектах общественного питания, устранять выявленные нарушения, усилить разъяснительную работу среди предпринимателей, а также принять меры по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, предпринимателям предписано строго соблюдать санитарно-эпидемиологические, санитарно-ветеринарные и технические требования.