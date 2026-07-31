В Бишкеке 31 июля безоблачно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-15.00 — 12-й микрорайон, дома 1, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 30, школа № 71, микрорайон «Тунгуч», дом 64;

14.00-17.30 — отрезки улиц Скрябина, Матросова, Найманбаева, Суванбердиева;

9.00-14.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Муромская), «Селекция» (улицы Эркиндик, Улар);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29, 30, 31, 32, Профессора Зимы), села Лесхоз (улица Лесхозная), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун уулу Большевика, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, переулок Бакбаева, улицы Таранчиева, Масадык, 18-й километр, Ордобай уулу Карымбая, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы уулу Мурзакула, Асанкулова, Ташматова), Ленинское (ПМК-3), Кара-Жыгач (улица Шопокова, переулок Веселый);

9.00-10.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Кондучалова, Людмилы, Шопокова, Яковенко, Мира, Бакая, переулок Веселый, улицы Карабаева, Тезекбаева, Некрасова, переулок Сары-Жон, улицы Новостройка, Лагерная, жилмассив «Анар-Бак»), Бек-Тоо (улицы Ишенбаев Эралы, Усуп уулу Дуйшона, Новая, Восточная);

9.00-12.00 — село Чон-Таш (улицы Шопокова, Абдыкай, Восточная, Проектируемая, Таджибаев, Ынтымак, Байгуту);

10.00-12.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбета), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка);

12.00-15.00 — село Чон-Таш (улицы Байтик, Сопубек, Проектируемая, Восточная);

15.00-17.00 — село Бир-Булак (улицы Достук, Монолдорова).

У кого намечается той

Суюнбек Ниязбеков

Родился 31 июля 1969 года. Заместитель министра внутренних дел КР.

Анвар Анарбаев Родился 31 июля 1982 года. Посол Кыргызстана в Малайзии и во Вьетнаме по совместительству. Муратбек Атай Родился 31 июля 1994 года. Врио заместителя мэра Бишкека.

Памятные даты

День системного администратора

Каждый год в последнюю пятницу июля администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник отметили 28 июля 1999-го.

Всемирный день рейнджера

Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Парковый рейнджер (рейнджер парка) — это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.

День рождения Гарри Поттера

Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.

Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт, и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.

Но 31 июля 1991-го, в свой 11-й день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991 года — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990-го— председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992 года — лидер Партии коммунистов.

В 2005-м за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности ему присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Умер в 2004 году.

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