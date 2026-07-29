Бишкекчанам рассказали о путешествии венгерского географа на Тянь-Шань

В Национальном историческом музее в Бишкеке открылась выставка «Дьюла Принц: путешествия венгерского географа в Тянь-Шань в 1906 и 1909 годах», посвященная 120-летию экспедиций выдающегося исследователя. Об этом сообщает Минкультуры.

Экспозиция рассказывает об истории первых научных экспедиций Дьюлы Принца на территории современного Кыргызстана. В ходе исследований, проведенных в 1906 и 1909 годах, ученый нанес на карту территорию площадью около 280 тысяч квадратных километров, изучив районы, где ранее не бывали европейские исследователи.

Выставка будет открыта для посетителей до 6 сентября.