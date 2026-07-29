12:24
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Больше родов, браков и разводов: демография Кыргызстана в цифрах

Численность постоянного населения Кыргызстана в январе — мае 2026 года увеличилась на 45,5 тысячи человек, или на 0,6 процента, и на 1 июня составила 7 миллионов 450 тысяч человек.

По информации Национального статистического комитета, численность населения Бишкека на 1 июня составила 1 миллион 370,6 тысячи человек, Оша — 489,3 тысячи.

По данным государственного учреждения «Кызмат» при управделами президента, в январе — мае в органах загса зарегистрировано 53,8 тысячи новорожденных (53,2 тысячи — в 2025 году) и 13,1 тысячи умерших (13,5 тысячи — в 2025-м).

Среди причин смертности на болезни системы кровообращения пришлось более половины (52 процента) случаев, новообразования — 12 процентов, болезни органов дыхания и внешние причины смерти — по 6 процентов.

В результате естественный прирост населения составил 40,7 тысячи человек, или 13,2 на 1 тысячу населения.

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения в январе — мае отмечался в Баткенской, Ошской, а также в Джалал-Абадской областях, а наиболее низкий — в Бишкеке. 

Также отмечается, что в январе — мае в республике зарегистрировано 16 тысяч 986 браков. Это на 928 заключенных союзов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество разводов также выросло: за указанный период 2026-го зарегистрировано 6 тысяч 158 против 5 тысяч 516 в 2025 году.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383372/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Подать заявление на регистрацию брака теперь можно через приложение «Тундук»
Более 44 тысяч новорожденных появилось на свет за четыре месяца в Кыргызстане
Сколько браков заключили в красивую дату 26.06.26 в центральном загсе Бишкека
Более 32 тысяч новорожденных появилось на свет за три месяца в Кыргызстане
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
Первый объект в&nbsp;развитии города. В&nbsp;Караколе открыли обновленный пляж Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
Бизнес
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и&nbsp;медицинских изделий ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий
Visa наградила BAKAI за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила BAKAI за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
29 июля, среда
12:19
Горнодобывающая отрасль Кыргызстана принесла бюджету 46,5 миллиарда сомов Горнодобывающая отрасль Кыргызстана принесла бюджету 46...
12:02
Больше родов, браков и разводов: демография Кыргызстана в цифрах
12:00
Жители дома в Бишкеке боятся лишиться света и воздуха из-за ремонта фасада
12:00
Война «непонятной» природы. Каковы шансы ее остановки в ближайшее время?
11:57
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий