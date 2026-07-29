Больше родов, браков и разводов: демография Кыргызстана в цифрах

Численность постоянного населения Кыргызстана в январе — мае 2026 года увеличилась на 45,5 тысячи человек, или на 0,6 процента, и на 1 июня составила 7 миллионов 450 тысяч человек.

По информации Национального статистического комитета, численность населения Бишкека на 1 июня составила 1 миллион 370,6 тысячи человек, Оша — 489,3 тысячи.

По данным государственного учреждения «Кызмат» при управделами президента, в январе — мае в органах загса зарегистрировано 53,8 тысячи новорожденных (53,2 тысячи — в 2025 году) и 13,1 тысячи умерших (13,5 тысячи — в 2025-м).

Среди причин смертности на болезни системы кровообращения пришлось более половины (52 процента) случаев, новообразования — 12 процентов, болезни органов дыхания и внешние причины смерти — по 6 процентов.

В результате естественный прирост населения составил 40,7 тысячи человек, или 13,2 на 1 тысячу населения.

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения в январе — мае отмечался в Баткенской, Ошской, а также в Джалал-Абадской областях, а наиболее низкий — в Бишкеке.

Также отмечается, что в январе — мае в республике зарегистрировано 16 тысяч 986 браков. Это на 928 заключенных союзов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество разводов также выросло: за указанный период 2026-го зарегистрировано 6 тысяч 158 против 5 тысяч 516 в 2025 году.