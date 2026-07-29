12:23
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Младенческая смертность в КР: за пять месяцев 2026 года скончались 666 детей

В январе — мае 2026 года в Кыргызстане скончалось 666 детей до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, за аналогичный период 2025-го число умерших младенцев составляло 675.

Основными причинами смертности в указанный период стали:

  • состояния, возникающие в перинатальном периоде, — 448 детей (67 процентов от общего числа умерших детей),
  • врожденные пороки развития — 113 младенцев (17 процентов),
  • болезни органов дыхания — 63 ребенка (9 процентов).

Напомним, Министерство здравоохранения анонсировало реформу перинатальной службы до 2030 года. В числе ключевых приоритетов в том числе:

  • совершенствование системы мониторинга беременных и маршрутизации пациенток;
  • пересмотр стандартов антенатального наблюдения с акцентом на качество медицинской помощи;
  • внедрение современных технологий пренатального скрининга;
  • создание генетической лаборатории;
  • развитие работы по планированию семьи.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383354/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
В Нацстаткоме рассказали о размере среднемесячной зарплаты в Кыргызстане
В КР объем инвестиций в основной капитал составил более 204 миллиардов сомов
Население Кыргызстана превысило 7,4 миллиона. Что показала новая статистика
Экономика Кыргызстана ускорилась. ВВП страны вырос почти на 12 процентов
Туризм: за три месяца кыргызстанцы потратили за рубежом 142,4 миллиона долларов
Младенческая смертность в Кыргызстане: в 2026 году скончались 425 детей
В Джалал-Абадской области за пять месяцев умерло 129 младенцев
Трагедия в Бишкеке. Младенец упал в уличный туалет и погиб
Младенческая смертность в Ошской области снизилась почти в два раза
Внешняя миграция. Более 3 тысяч человек прибыло в Кыргызстан на ПМЖ в 2026 году
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
Первый объект в&nbsp;развитии города. В&nbsp;Караколе открыли обновленный пляж Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
Бизнес
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и&nbsp;медицинских изделий ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий
Visa наградила BAKAI за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила BAKAI за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
29 июля, среда
12:19
Горнодобывающая отрасль Кыргызстана принесла бюджету 46,5 миллиарда сомов Горнодобывающая отрасль Кыргызстана принесла бюджету 46...
12:02
Больше родов, браков и разводов: демография Кыргызстана в цифрах
12:00
Жители дома в Бишкеке боятся лишиться света и воздуха из-за ремонта фасада
12:00
Война «непонятной» природы. Каковы шансы ее остановки в ближайшее время?
11:57
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий