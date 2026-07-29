Младенческая смертность в КР: за пять месяцев 2026 года скончались 666 детей

В январе — мае 2026 года в Кыргызстане скончалось 666 детей до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.
По его данным, за аналогичный период 2025-го число умерших младенцев составляло 675.
Основными причинами смертности в указанный период стали:
- состояния, возникающие в перинатальном периоде, — 448 детей (67 процентов от общего числа умерших детей),
- врожденные пороки развития — 113 младенцев (17 процентов),
- болезни органов дыхания — 63 ребенка (9 процентов).
Напомним, Министерство здравоохранения анонсировало реформу перинатальной службы до 2030 года. В числе ключевых приоритетов в том числе:
- совершенствование системы мониторинга беременных и маршрутизации пациенток;
- пересмотр стандартов антенатального наблюдения с акцентом на качество медицинской помощи;
- внедрение современных технологий пренатального скрининга;
- создание генетической лаборатории;
- развитие работы по планированию семьи.