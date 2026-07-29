Дуальное обучение: студенты смогут практиковаться на объектах ОАО «Кыргызалтын»

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций обсудили развитие дуального образования для подготовки кадров горнодобывающей отрасли.

По данным ведомства, министр Гульзат Исаматова встретилась с председателем правления ОАО «Кыргызалтын» Кубатом Абдраимовым и ректором Кыргызского государственного технического университета. Они обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли и развития практико-ориентированного образования и подписали соглашение о подготовке специалистов по системе дуального образования.

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Отмечено, что в ближайшие годы ОАО «Кыргызалтын» планирует ввод в эксплуатацию ряда крупных месторождений, что значительно увеличит потребность в инженерно-технических специалистах. По предварительным оценкам, в течение ближайших двух лет компании потребуется более 100 квалифицированных работников.

В этой связи уже с сентября 2026 года студенты Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова смогут совмещать обучение с прохождением производственной практики на объектах ОАО «Кыргызалтын». Такой формат позволит будущим специалистам приобрести необходимые профессиональные навыки непосредственно на производстве, а работодателю — сформировать кадровый резерв из числа молодых отечественных специалистов.