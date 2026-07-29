Дуальное обучение: студенты смогут практиковаться на объектах ОАО «Кыргызалтын»

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций обсудили развитие дуального образования для подготовки кадров горнодобывающей отрасли.
По данным ведомства, министр Гульзат Исаматова встретилась с председателем правления ОАО «Кыргызалтын» Кубатом Абдраимовым и ректором Кыргызского государственного технического университета. Они обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли и развития практико-ориентированного образования и подписали соглашение о подготовке специалистов по системе дуального образования.
В этой связи уже с сентября 2026 года студенты Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова смогут совмещать обучение с прохождением производственной практики на объектах ОАО «Кыргызалтын». Такой формат позволит будущим специалистам приобрести необходимые профессиональные навыки непосредственно на производстве, а работодателю — сформировать кадровый резерв из числа молодых отечественных специалистов.
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В 2023 году в Закон «Об образовании» включили понятие дуального обучения.
Дуальное обучение обеспечивает непрерывный цикл изучения теоретического материала и освоения базовых навыков в образовательной организации, закрепления практических навыков, приобретения профессионального опыта на рабочем месте при равной ответственности образовательной организации, обучающегося и работодателя с возможностью оплаты труда обучающемуся.
При таком обучении получается солидарная подготовка кадров. Студенты около 60 процентов учебного времени находятся в университете, получая теоретические знания, а 40 процентов — на предприятии, где им дают практические знания.