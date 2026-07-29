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Общество

Дуальное обучение: студенты смогут практиковаться на объектах ОАО «Кыргызалтын»

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций обсудили развитие дуального образования для подготовки кадров горнодобывающей отрасли.

По данным ведомства, министр Гульзат Исаматова встретилась с председателем правления ОАО «Кыргызалтын» Кубатом Абдраимовым и ректором Кыргызского государственного технического университета. Они обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли и развития практико-ориентированного образования и подписали соглашение о подготовке специалистов по системе дуального образования.

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Отмечено, что в ближайшие годы ОАО «Кыргызалтын» планирует ввод в эксплуатацию ряда крупных месторождений, что значительно увеличит потребность в инженерно-технических специалистах. По предварительным оценкам, в течение ближайших двух лет компании потребуется более 100 квалифицированных работников.

В этой связи уже с сентября 2026 года студенты Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова смогут совмещать обучение с прохождением производственной практики на объектах ОАО «Кыргызалтын». Такой формат позволит будущим специалистам приобрести необходимые профессиональные навыки непосредственно на производстве, а работодателю — сформировать кадровый резерв из числа молодых отечественных специалистов.

 

Справка 24.kg

В 2023 году в Закон «Об образовании» включили понятие дуального обучения.

Дуальное обучение обеспечивает непрерывный цикл изучения теоретического материала и освоения базовых навыков в образовательной организации, закрепления практических навыков, приобретения профессионального опыта на рабочем месте при равной ответственности образовательной организации, обучающегося и работодателя с возможностью оплаты труда обучающемуся.

При таком обучении получается солидарная подготовка кадров. Студенты около 60 процентов учебного времени находятся в университете, получая теоретические знания, а 40 процентов — на предприятии, где им дают практические знания. 
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383350/
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