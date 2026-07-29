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Общество

Беженцы: УВКБ ООН запустило глобальную кампанию «Обещание»

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило о запуске новой глобальной кампании.

Ведомство призывает правительства, международные организации и просто неравнодушных людей по всему миру помочь защитить тех, кто был вынужден покинуть родной дом, спасаясь от войн, насилия и преследований.

Инициатива под названием «Обещание» (The Promise) стартует в критический момент: сегодня в мире насчитывается более 41 миллиона беженцев.

Неутихающие конфликты продолжают разрушать жизни семей. Принимающие страны столкнулись с беспрецедентной нагрузкой.

Кампания призвана сформировать широкую коалицию в поддержку беженцев накануне глобального форума по вопросам беженцев, запланированного на 2027 год.

В число первых 75 человек, заявивших об участии в глобальной кампании «Обещание», вошли известные актеры и гуманитарные деятели: Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Бен Стиллер, а также лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай. К движению уже примкнули лидеры сообществ беженцев, представители бизнеса, религиозные деятели и правозащитники.

Все они единодушно призывают к созданию мира, в котором:

  • каждый вынужденно перемещенный человек может найти безопасное пристанище;
  • местные сообщества с открытостью принимают беженцев;
  • правительства действуют превентивно, оказывая своевременную помощь принимающим странам и выстраивая долгосрочные решения проблемы перемещения людей.

Конвенция о статусе беженцев принята 75 лет назад на фоне последствий Второй мировой войны. Документ заложил правовую основу международной защиты и закрепил фундаментальный принцип: люди, спасающиеся от преследований, не должны возвращаться туда, где их жизни угрожает опасность.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383341/
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