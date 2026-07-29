Жертв торговли людьми массово принуждают к участию в онлайн‑мошенничестве

Преступники вовлекают сотни тысяч людей по всему миру в онлайн‑мошенничества — стремительно растущую многомиллиардную криминальную индустрию.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), жертв мошенничества обычно заманивают фальшивыми объявлениями о работе за рубежом. После прибытия на место их лишают документов, запирают в охраняемых комплексах, держат под постоянным наблюдением и с помощью насилия, угроз и долговой кабалы принуждают к участию в мошеннических схемах в интернете. Многие из них сообщают потом о пытках, сексуальном насилии, голоде и одиночном заключении.

Генеральный директор МОМ Эми Поуп подчеркнула, что люди, которых удерживают в мошеннических центрах, являются жертвами торговли людьми, а не преступниками.

«Их принуждают совершать преступления через насилие и угрозы. Они заслуживают защиты, а не наказания», — заявила она.

Поуп призвала страны к совместным действиям: «Мы должны работать вместе, чтобы поддержать пострадавших, остановить торговцев людьми и закрыть лазейки, которые используют преступные сети. Ни одна страна не справится с этим в одиночку».

Новые данные Управления ООН по наркотикам и преступности показывают, что совокупные ежегодные потери от онлайн‑мошенничества в Восточной и Юго‑Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в 2025 году составляли от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов.

В ответ на расширение торговли людьми с целью принуждения к преступной деятельности МОМ представила новую региональную стратегию реагирования в азиатско‑тихоокеанском регионе на 2026–2030 годы. Документ предусматривает усиление защиты жертв, профилактику, трансграничное сотрудничество и укрепление партнерств для пресечения деятельности преступных сетей.

С 2022-го по 2025-й МОМ оказала помощь более чем 3,5 тысячи жертвам торговли людьми из 39 стран, включая Индонезию, Индию, Шри‑Ланку, Эфиопию, Кению и Бангладеш.

МОМ подчеркивает, что освобождение жертв — лишь первый шаг. Последствия насильственного удержания — тяжелая психологическая травма, стигматизация, отсутствие документов и страх уголовного преследования. Организация помогает им получить защиту, вернуться домой и пройти реинтеграцию, а также сотрудничает с правительствами и правоохранительными органами.

Отметим, что 30 июля отмечается всемирный день борьбы с торговлей людьми.