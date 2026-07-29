Война «непонятной» природы. Каковы шансы ее остановки в ближайшее время?

Президент соседнего Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Омске заявил, что природа войны между Россией и Украиной имеет непонятную природу и предложил заморозить этот конфликт.

Размытость целей начавшейся в 2022 году войны была очевидной многим странам бывшего СССР, включая Кыргызстан. Конечно, серьезные противоречия между Украиной и Россией были известны давно, но их силовое решение практически всем странам в мире, даже ближайшим союзникам по ОДКБ, представлялось худшим вариантом.

Из-за тесных связей как с Россией, так и Украиной страны Центральной Азии стараются придерживаться нейтральной позиции, а призывы к мирному разрешению взаимных противоречий звучали с самого начала конфликта.

Тем временем война идет уже пятый год. Гибнут люди, разрушаются судьбы, страдают экономики.



На фоне этих ужасов есть ли реальные шансы, что она закончится в ближайшее время?

В начале войны, когда Россия вторглась на территорию Украины, она имела подавляющее преимущество в живой силе и военной технике. Многие полагали, что конфликт долго не продлится и закончится военной и политической победой РФ. Однако Украина оказала серьезное сопротивление и война постепенно перешла в стадию «на истощение».

Ни та, ни другая сторона сейчас не может нанести противнику решающего военного поражения. При этом стороны не собираются отказывать от своих целей. И если цель Украина достаточно ясна – отбиться, отстоять свои территории и суверенитет, то у России они несколько раз менялись.

Сначала это было желание отодвинуть границы НАТО подальше от России, «денацификация (то есть речь, вероятно, идет о кардинальной смене режима) и демилитаризация» Украины. Однако за прошедшие четыре года границы НАТО с Россией, наоборот, стали намного ближе и шире (туда вступили Швеция и Финляндия). Политический режим в Украине не сменился, а даже укрепился, и не только не демилитаризировался, но стал в разы более крепким с точки зрения военной мощи.

Затем Россия включила в свой состав и конституционно закрепила часть территорий, принадлежащих Украине: Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На сегодняшний день только Крым территориально контролируется российскими войсками полностью. Все остальные области, в большей или меньшей степени находятся под контролем Украины.

Официально ни одна страна бывшего СССР, включая страны Центральной Азии, не признала эти территории российскими.

Затем высказывалась точка зрения, что Украина должна передать России оставшиеся ей подконтрольными территории Донецкой области и тогда, возможно, конфликт будет заморожен. Украина не соглашается и продолжает воевать.

Таким образом, российские цели пока остаются недостигнутыми и непонятно, как они будут меняться дальше. Вероятно, они будут гибкими в зависимости от положения дел на фронтах, а также в соответствии с внутриполитическим положением в самой России.

Имея значительное преимущество в ракетной и авиационной технике, Россия старается разрушить военную машину Украины, а также энергетические и логистические структуры. Уже давно в Украине разбомблены практически все НПЗ, множество заводов, фабрик, мостов, порты, ГЭС и ТЭС. Прошлую зиму Украина переживала, имея лишь около 30 процентов от довоенных энергомощностей, остальное было разрушено ракетными и дроновыми ударами российских войск.

Финансовая система Украины также находится в плачевном состоянии. Около 40 процентов ее бюджета финансируется внешними донорами.

России полагала, что такого сильного удара (военного и экономического) Украина не выдержит. Однако капитуляции не происходит. Украине помогает коалиция стран, по своему совокупному ВВП в разы превышающая ВВП России, и это дает ей серьезные шансы на выживание и отстаивание своих интересов.

Более того, Украина, не имея сопоставимого с Россией ракетного вооружения, кардинально нарастила свой дроновый потенциал и постепенно увеличивает удары как по военным структурам, так и тылам РФ.

На сегодняшний день, в результате ракетно-дроновых атак примерно 30 процентов российских НПЗ выведены из строя. Регулярно подвергаются нападениям военные заводы, аэропорты, морские порты, станции нефтеперекачки, логистические структуры, через которые идет снабжение армии – дороги, железнодорожные пути, склады и другое.

Войдя в стадию войны на истощение, каждая из сторон надеется, что враг не выдержит первым.

При этом гибнут люди. По данным Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) потери России (убитые, раненые, пропавшие без вести) к началу 2026 года составляли около 1,2 миллиона, а Украины около 600 тысяч. То есть совместные потери сторон в год составляли около 450 тысяч человек.

Сейчас ежемесячные потери каждой из сторон составляют около 20-30 тысяч убитыми и ранеными. Масштабы потерь просто гигантские.

Для сравнения в Афганистане СССР за все 10 лет потерял около 15 тысяч погибшими и 54 тысячи ранеными. США за 8 лет войны во Вьетнаме потеряли 58 тысяч человек погибшими и 304 тысяч человека ранеными. За 8 лет Ирано-Иракской войны с обеих сторон было убито около 600 тысяч и ранено около 1,5 миллиона человек.

Таким образом, Украино-Российская война по человеческим потерям в год почти в 2 раза превышает потери Ирано-Иракской войны, в 10 раз превосходит годовые потери США во Вьетнаме и почти в 60 раз превосходит годовые потери СССР в Афганистане.

Демографическая ситуация в обеих странах также характеризуется глубочайшим кризисом. Проблема эта появилась еще до войны, но во многом усугубилась из-за боевых действий.

По разным оценкам, на подконтрольной территории Украины сейчас проживает около 22–25 миллионов человек (до 2022 года было более 41 миллиона). Рождаемость резко сократилась, а значительная часть населения выехала из страны.

В России только за 2 года (2022-2024) естественная убыль населения составил 1,7 миллиона человек. Цифры за 2025-2026 еще не известны, но, вероятно, они будут еще хуже.

История современных войн на истощение

Как показывает современная история войн, если за короткий срок одна из сторон не смогла нанести поражение противнику, то далее идет длительное взаимное уничтожение армий и экономик, при этом победы нет ни у кого. При такой войне даже сторона, обладающая гораздо более мощными ресурсами, редко побеждает.

Например, 8-летняя война между Ираном и Ираком закончилась ничем. Стороны, после многолетних взаимных атак, попеременных успехов, масштабных разрушений и гибели массы людей, вернулись к изначальным границам, популистски заявив каждый о своей победе.

Военное присутствие СССР в Афганистане длилось 10 лет, завершилось полным выводом советских войск и последующим падением режима Наджибуллы, поддерживаемого СССР.

Военное присутствие США в Афганистане длилось 20 лет. Кампания завершилась полным выводом американских войск, падением поддерживаемого США правительства и возвращением к власти движения «Талибан». 8-летняя война США во Вьетнаме закончилась полным выводом американских войск и падением южновьетнамского режима, поддерживаемого США.

Амбиции не позволяют

Невозможность быстрой остановки войны обусловлена, прежде всего, позицией руководства РФ.

Казалось бы, беспрецедентные потери и бесперспективный характер текущего затяжного конфликта должны подталкивать стороны к окончанию войны, однако этого не происходит.

Политические амбиции большой и мощной России не позволяют руководству принять тот факт, что война пошла не по ее сценарию. Додавить, опираясь на неисчерпаемые ресурсы, – сегодняшний ее план.

Поэтому Москва, как и прежде, заявляет, что прекращение огня возможно лишь при условии достижения заявленных целей.

Киев продолжает настаивать на восстановлении своей территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Военная и финансовая помощь со стороны стран Запада позволяет Украине поддерживать обороноспособность, наращивать военный потенциал и увеличивать удары по тылам противника.

Кроме того, за годы войны уровень доверия между Москвой и Киевом упал до нулевой отметки. Любые договоренности о перемирии воспринимаются противниками как передышка для накопления сил. Это делает даже временную заморозку боевых действий мало достижимой.

Таким образом, сейчас фактором, способным в неясном будущем заставить стороны сесть за стол переговоров, остается физическое исчерпание ресурсов (военных, экономических, политических). Когда это произойдет и произойдет ли вообще, никто не знает.

Также возможно появление фактора так называемого черного лебедя в экономике или политической ситуации в Украине или России. Таким фактором, например, мог стать, но не стал, военный мятеж Евгения Пригожина в 2023 году.

Пока же шансы на остановку войны в краткосрочной перспективе остаются минимальными.

Призывы лидеров дружественных государств, которыми считаются страны Центральной Азии, привлекают внимание к гуманитарной катастрофе и экономическим проблемам, но не меняют стратегии воюющих сторон. Конфликт, от которого страдают все, продолжает оставаться в фазе затяжного противостояния на истощение.