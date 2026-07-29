Главную музыкальную кузницу КР строят с нуля: что ждет студентов Куренкеевки

История Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева насчитывает почти 90 лет. За эти годы здесь подготовили свыше 5 тысяч специалистов: музыкантов, преподавателей, дирижеров, вокалистов, артистов оркестров и концертмейстеров. Многие из них работают не только на родине, но и за рубежом.

Осенью 2025 года старые помещения училища снесли. На какой стадии стройка нового здания и что ждет студентов в новом учебном году?

Что помнит история

«Куренкеевка» — старейшее музыкальное училище Кыргызстана. Оно основано в 1939 году во Фрунзе, а первых студентов приняло 1 сентября 1940-го.

Среди тех, кто закладывал и развивал традиции национального музыкального образования Кыргызской Республики, — знаменитые личности: Абдылас Малдыбаев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, а также многие другие выдающиеся музыканты и преподаватели, чья деятельность сформировала музыкальную культуру КР. Помимо классической европейской школы, студентов обучают игре на кыргызских народных инструментах, исполнению традиционной музыки и изучению национального музыкального наследия.

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В 2015 году в училище провели ремонт лишь фасадной части здания, а капитальной реконструкции не проводилось.

В 2023-м объект внепланово проинспектировал президент Садыр Жапаров и поручил провести капитальный ремонт, создать надлежащие условия для получения знаний, а также начать строительство общежития для детей. Однако позже приняли решение не реконструировать старый корпус — по заключению Института сейсмостойкого строительства здание имело небезопасные дефекты, его признали аварийным. В Минкультуры заявили, что здание было построено на низком фундаменте и без подвала.

В апреле 2025-го училище исключили из списка памятников истории и культуры КР республиканского значения. Неравнодушные кыргызстанцы запустили петицию за сохранение учреждения. Они опасались, что уничтожение здания приведет к невосполнимой утрате уникальной акустики учебных классов и залов, а также музыкального оборудования, инструментов и, главное, дорогостоящих старых роялей, которые могли повредить при транспортировке во временное помещение.

Осенью, несмотря на критику общественности, старое здание снесли.

На каком этапе стройка

Согласно проекту, вместо двухэтажного здания общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров возведут новое восьмиэтажное здание из трех блоков общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это позволит увеличить количество учебных мест до 300. Сейчас здесь обучается 280 студентов.

На год установлена квота — 75 человек. Прием осуществляется после 9-го и 11-го классов в рамках конкурса.

«У нас индивидуальный подход к каждому ученику, кабинетный метод обучения, поэтому нынешняя квота может быть немного увеличена», — пояснил директор музучилища Советжан Асанкадыр.

В настоящее время возводят уже пятый этаж.

«Такое музыкальное учреждение строится впервые, мы постарались учесть все моменты и озвучить их архитекторам. По поводу акустики работаем со специалистами из России. Они уже один раз к нам приезжали, мы обговорили детали, материалы, обустройство сцены в главном концертном зале. Все время на связи», — отметил в беседе сруководитель училища.

На двух верхних этажах будет предусмотрено общежитие для 90-100 учащихся. «Они будут жить в двухместных номерах, где в каждом предусмотрены санузлы. Даже в столичных университетах такие условия не предусмотрены», — заметил директор.

Вместе с тем он признает, что это новый вызов, ведь раньше у них не было общежития, а теперь это потребует решения определенных вопросов.

Жилье, однозначно, будет востребовано, ведь больше половины учащихся — приезжие из регионов. Будут ли предоставлять комнаты в общежитии молодым учителям в качестве мотивации, вопрос пока открытый.

Кроме того, проектом предусмотрена столовая, большой концертный зал на 300 человек, а также восемь малых концертных залов. В старом здании был всего один большой и один малый концертный зал.

Фото 24.kg. Будущий концертный зал

Сметная стоимость нового здания составляет 750 миллионов сомов.

По словам министра культуры, информации и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева, деньги выделены из президентского фонда.

«Надеемся, что к концу 2026 года мы уже войдем в новое здание под ключ. Будут обновлены все музыкальные инструменты и инвентарь», — сказал ранее чиновник журналистам.

Пока же студентам и педагогам приходится ютиться в общежитии училища имени Чуйкова. Начало нового учебного года им, скорее всего, придется встретить именно там.

Нехватка кадров, как и везде

По словам Советжана Асанкадыра, по штату в музучилище 97 педагогов. Среди них — как молодые кадры, так и пенсионного возраста.

«Конечно, в некоторых отделениях есть вакансии. К примеру, нехватка кадров отмечается в отделении теоретических дисциплин, русских народных инструментов и других. Эту проблему может помочь решить обязательная отработка выпускников. Надеюсь, что новое здание и улучшенные условия работы тоже могут привлечь молодых специалистов. Почти у каждого будет свой кабинет, а раньше из-за нехватки приходилось работать в две-три смены. В помощь молодым у нас есть институт наставничества», — сказал руководитель музучилища.

По его данным, зарплата преподавателей доходит до 60-70 тысяч сомов, в зависимости от стажа и нагрузки.

Еще один из актуальных на сегодня вопросов — обеспеченность инструментами.

При переезде в училище имени Чуйкова проводили тендер специально для транспортировки старых роялей и других инструментов.

«В основном обошлось без потерь, учащиеся обучаются по этим старым инструментам. Некоторым уже по 60 лет, в неделю приходится по 3-5 раз настраивать, но обновление уже началось. В прошлом году и в этом приобрели новые инструменты, которые мы почти полвека не видели — рояль, фортепиано, духовые, скрипки, виолончели, контрабасы... Инструментов нам нужно много — допустим, если будет 90 классов в новом здании, то в каждом должно стоять фортепиано», — пояснил Советжан Асанкадыр.

Он отметил, что педколлектив ждет с воодушевлением окончания стройки и развеял опасения некоторых граждан о том, что на месте старого здания появится очередная многоэтажка.