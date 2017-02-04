Дмитрий Трелевский: обратно на Олимп

Для многих любителей спорта зимняя Олимпиада-2014, прошедшая в Сочи, стала главным событием года. Внимание отечественных болельщиков было приковано к соревнованиям по горным лыжам. Представитель Кыргызстана Дмитрий Трелевский должен был стартовать в трех дисциплинах, однако в преддверии состязаний получил травму. После Игр опытный атлет пропал из новостных сводок. В интервью ИА «24.kg» он рассказал, в каком настроении провожает год, залечил ли повреждение и когда ждать его возвращения на трассу.

Проверка характера

- Какую память сохранили об олимпийском Сочи?

- Там царила добрая, домашняя атмосфера. К сожалению, мне не удалось погулять по городу. По прибытии сразу поехали с тренером в Олимпийскую деревню. Вскоре начались тренировки. Выезд в город все время откладывался. А потом я упал. И все.

- Как проходит восстановление после травмы?

- Повредил правый коленный сустав: разрыв передней крестовой связки, растяжение внутренней боковой связки, трещина мыщелка бедра. В первые дни мне не делали операцию из-за трещины. После прилета из Сочи врачи посоветовали отдых - без лишних движений. К концу марта срослась трещина и сошел гемартроз. После консультации и обследований у врачей от операции на передней крестовой связке решил отказаться. В Бишкеке наблюдаюсь в Центре спортивной медицины, прохожу курс лечения у энерготерапевта, получаю массаж и физиолечение. В сентябре сдал анализы, показавшие, что идет срастание связок. На выходных ездил с ребенком кататься на лыжах. Травма еще дает о себе знать. По прогнозам, лечение продлится до весны.

- После Олимпиады спортивные чиновники обещали, что не бросят вас в беде. Помогали восстанавливаться?

- Большую часть лечения оплатил сам. Подал документы в Национальный олимпийский комитет, ходатайствовал в Госагентство физической культуры и спорта (ГАФКиС), чтобы возместили затраты. Пока этого не сделано.

- Когда ожидать вашего возвращения в строй?

- Надеюсь, в следующем сезоне. Сейчас начинаю физически закреплять ногу, но пока тяжело. Без операции лечение проходит немножко дольше. Надеюсь, будет эффективным.

«Помощь» чемпиону

- Мне кажется, в преддверии Олимпиады к вам в Кыргызстане было повышенное внимание. Как-никак единственный представитель страны на крупнейших стартах.

- А у нас это стало закономерностью. Приходит время, и тобой все начинают интересоваться. Хотя в промежутке (олимпийский цикл идет 4 года) почти никому до спортсменов нет дела. Например, весной в спортивном ведомстве сменился директор. После этого обо мне будто забыли. Единственное - после Олимпиады ГАФКиС начислило ежемесячную стипендию. Вначале собирались выплачивать ее полгода, затем ограничились четырьмя месяцами.

- Не ощущали психологическую нагрузку, готовясь к стартам?

- Ощущал напряжение. Игры в Сочи проходили совсем рядом, в братской стране, и вызвали в обществе большой ажиотаж. Мы с тренером шутя называли их «бешеной Олимпиадой». Старался закрыться от чужих людей и мнений и не читать СМИ. Сосредоточился на тренировках, желая показать хороший результат.

- Будете бороться за попадание на следующую Олимпиаду?

- Об этом говорить рано. Надо восстановиться. И потом, помимо Игр есть другие соревнования. В планах участие в нескольких этапах Кубка мира. Думаю, буду выступать в слаломе-гиганте, где спортсмен должен обладать отменными техническими навыками. Со скоростными дисциплинами буду осторожнее.

Посмотрим, будет ли помогать государство. Сейчас поддержки нет, а у меня семья, двое детей - двух и четырех лет. Когда спортсмен выходит на высокий уровень, растут и его запросы. Это касается не только экипировки, но и поездок на соревнования и тренировки. Много времени уделяется спорту, а на другие занятия его почти не остается. Поэтому должна быть финансовая отдача, чтобы человек мог прокормить семью.

Олимпийское наследие

- Являясь двукратным участником Олимпийских игр, вы волей или неволей внесли вклад в популяризацию горных лыж в Кыргызстане…

- После Олимпиады-2010 интерес к горнолыжному спорту в стране вырос процентов на 20. Организована частная детская школа в Орловке, больше внимания уделяют юным спортсменам на базах Каракола и Нарына. Отдельные частники, работающие близ Бишкека, также задумались о развитии молодежи.

- С какими трудностями сталкиваются молодые горнолыжники в Кыргызстане?

- В первую очередь с поиском финансирования и мест для тренировок. А еще важен кадровый вопрос. Квалифицированных тренеров мало. Нужно обучать их и отправлять на семинары для получения опыта.

- В Кыргызстане хорошие условия для горнолыжного спорта. Чего не хватает, чтобы профессиональные атлеты могли с комфортом тренироваться?

- Мест много, а условий мало. Достаточно иметь небольшую базу с километровой трассой, оснащенной искусственным снегом и подъемником. И чтобы профессиональный спортсмен не заботился о покупке входного билета. Над этим нужно задуматься государству, если оно хочет развивать зимние виды спорта. Наша федерация, со своей стороны, делает для этого все возможное.

Семейное дело

- Чем занимались, оказавшись вне спорта?

- Половину лета не работал, так как долго стоять и ходить не мог. Занимался мелким дизайном. По профессии я дизайнер-архитектор. Наслаждался общением с родными, поскольку до этого в течение нескольких лет по полгода проводил вдали от семьи, на тренировках и соревнованиях.

- Как ваши родные относятся к такому режиму?

- Мне с ними повезло. Болеют спортом и поддерживают меня. А вообще для спортсменов это одна из самых болезненных тем. Поэтому у многих нет семей, и все свое время они посвящают карьере.

- Вы родом из спортивной семьи. Сколько братьев Трелевских занимаются спортом?

- Благодаря нашему отцу Вольдемару Павловичу все 4 брата - Андрей, Александр, я и Сергей - с раннего детства профессионально занимались горными лыжами. На данном этапе я с двумя братьями не выступаю в соревнованиях. Сергей готовится к чемпионату мира 2015 года.

- Есть ли среди вас дух соперничества?

- Конечно! Но это больше доброе соперничество. Мы помогаем друг другу улучшать результаты.

- Чем, кроме горных лыж, увлекаетесь?

- Влечет экстремальная езда на внедорожниках в горной местности. Езжу в экспедиции с семьей и друзьями.

- О чем мечтаете?

- О семейном благополучии, спокойствии и радости.

- Не собираются ли ваши дети пойти по стопам отца и стать горнолыжниками?

- Я на этом не настаиваю. Но и не препятствую. Сын уже стоит на лыжах, укрепляет ноги. Говорит, нравится!