Мария Якубенко: В труде и на войне

Чиновники и общественные организации Кыргызстана любят отчитываться, скольким малоимущим и пенсионерам они помогли (особенно в преддверии годовщин победы в ВОВ). Одним отгружают бесплатный уголь, другим выплачивают премии. Но есть ветераны, о которых будто забыли. Сколько бы ни пытались они добиться справедливости, не могут пробить стену равнодушия. Сегодняшняя героиня ИА «24.kg» познала тяготы войны, а затем много лет поднимала народное хозяйство страны. Ныне живет в бедности, хотя и не теряет присутствия духа.

Военное поколение

Мария Макаровна Якубенко родилась в 1921 году в Луганской области Украины. Когда началась Великая Отечественная, западные рубежи Советского Союза первыми приняли удар фашистов. Многих угнали в концлагеря. «Нас, молодых девчат, увели в плен в Германию. Пробыла я там с 1942 по 1945 год. Трудилась в поле», - вспоминает пенсионерка.

«За три месяца до Победы советские войска нас освободили. Мы хотели вернуться на Родину, но солдаты убедили остаться. «Куда, - говорят, - девочки, собрались?» «Домой, в Россию!» - отвечаем мы. «Нет, - говорят. – Как закончим войну, поедем вместе». И я стала помогать им: сидела в окопах и подносила снаряды. Делала венки для погибших, работала по хозяйству. Победу встретила в Лейпциге, но в военной части пробыла до декабря 1945 года. В тот период нашла друга и забеременела.

Мне предлагали остаться в Германии, обещали дать хорошую работу. Но я отказалась. «Надоел, - говорю, - немецкий язык!» Да и земля в тех краях не такая, как наша.

Когда вернулась домой, получила только паспорт. Отношение к тем, кто долго пробыл в Германии, было не лучшим. Нас даже преследовали. И я осталась без доказательств, что была угнана в Германию и побывала на фронте.

Вернувшись домой, стала работать в больнице. Платили мало, и никто не помогал. Когда родила сына, отправилась в шахту и стала получать больше. Шесть лет добывала уголь: была запальщиком, взрывником. Но климат там плохой. Поехала к брату в Кемерово. Успела поработать землекопом, но попала под сокращение. Устроилась на завод по производству взрывчатки, откуда ушла из-за риска заболеть белокровием. Потом брат устроил на хлебозавод.

В 1959 году вместе с сыном и пожилой матерью переехала во Фрунзе. В последнее время трудилась на Мелькомбинате. Везде старалась исполнять обязанности добросовестно», - говорит Мария Якубенко.

Терпение и труд

Сегодня Мария Макаровна живет в селе Пригородном, в 10 минутах езды от столицы. В 2005 году умер сын, и она осталась одна. До 2013-го госорганы ей вообще не помогали. Зимой прошлого года в самые холода без предупреждения отключили газ. Пожилая женщина не знала, что из отопительной системы нужно слить воду, и она вышла из строя. Стены в доме стали осыпаться и покрылись плесенью. Всю зиму Якубенко мерзла в своей комнате.

Районный начальник по соцзащите помогать не торопится, ссылаясь на нехватку времени. Мол, стариков слишком много. После обращений в Минсоцразвития, «Кыргызгаз», Департамент по развитию конкуренции при Минэкономики и другие органы дали Якубенко два мешка угля и сухие ветки. Причем чтобы разрубить их, Марии Макаровне пришлось нанимать рабочих и оплачивать их труд. В остальном ей отказали, сказав, что раз она еще ходячая, то у нее все хорошо.

Здоровье у Якубенко не очень. Четвертый год сильно болят ноги, на них появились трофические язвы, и стало тяжело ходить. Беспокоит давление. Пенсия после повышения составляет 5 тысяч 160 сомов. При этом плата за газ зимой достигает 3,5 тысячи сомов. Прожить на оставшееся человеку, нуждающемуся в лекарствах, невозможно. Поэтому Якубенко в свои 93 года ухаживает за огородом – сажает малину и помидоры. Собрав урожай, идет на рынок. Зимой ей становится хуже. Но стоит потеплеть, и она выходит на огород - бодрая духом. «Я люблю землю. Когда работаю, отдыхаю! Тружусь на участке и радуюсь», - говорит Мария Макаровна.

«Благодарность» потомков

Несколько лет пенсионерка во всем себе отказывала, решив накопить деньги на похороны. Но однажды, пока была в огороде, к ней в дом залезли воры и все украли. Настоящая трагедия! Грабителей так и не нашли. Но Мария Макаровна не отчаялась, и снова стала копить. «Хорошо, хоть пенсию стали домой приносить, а то раньше приходилось очередь с ночи занимать», - говорит она.

Якубенко беспокоится, как пережить предстоящие холода. Власти заранее предупредили о веерных отключениях электроэнергии и посоветовали запасаться углем и дровами. Но откуда взять средства на их покупку одинокой пенсионерке? Без помощи государства протянуть еще одну зиму будет очень непросто.

Медики к Якубенко не ходят и лекарств не дают. А чтобы пригласить врача из Бишкека или съездить самой, приходится раскошелиться. Скидок на возраст и трудовой стаж женщине не делают. Вот как у нас чтят стариков, когда нет повода поздравить за былые заслуги.