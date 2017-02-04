Приключения французов в Нарыне

Французы Бертран де Туркхайм и Клод Ширру в Кыргызстане впервые. Оба почтенные господа. Первый – бизнесмен, полковник спецназа в отставке из Парижа. Второй – фельдшер из деревушки, расположенной в 140 километрах от французской столицы. Познакомились в Кыргызстане, оказавшись в одной группе туристов, приехавших поохотиться в Нарынскую область. Путешествие в страну небесных гор произвело на европейцев неизгладимые впечатления, которыми они поделились с ИА «24.kg».

Семейное увлечение

- Давно охотитесь?

Б.Т.: Отец впервые взял меня на охоту в 16 лет, и тогда я подстрелил косулю. С тех пор это занятие меня весьма увлекло. Поначалу охотился в странах Европы (во Франции, Ирландии, Шотландии), затем выезжал в Аргентину и Танзанию. Наконец пришла пора Азиатского континента.

К.Ш.: Мой отец тоже был охотником, и я помогал ему в этом деле с 10 лет. Но лицензию не брал. По-настоящему увлекся в 40 лет и стал ездить по разным странам. Ранее бывал в Шотландии, Канаде, Азербайджане и Казахстане.

- Как семьи относятся к вашему увлечению?

К.Ш.: Я весь год напряженно работаю, и жена не видит проблемы, чтобы отпустить меня на 10 дней на охоту. Она понимает, что мне нужен отдых. Единственное – во время далеких поездок обрывается связь, и я не могу передать ей, что со мной все в порядке. Но ничего, приеду домой и обязательно куплю спутниковый телефон! А в КР непременно вернусь. Потому что в этот раз взять охотничий трофей не удалось.

Б.Т.: Младший сын занимается охотой, и я уже брал его с собой в Африку. Жена очень любит природу и разделяет мое увлечение. Считает, уж лучше я буду ближе к природе, чем играть в казино или бегать за девушками! В следующий раз возьму ее в КР вместе с собой, чтобы она открыла для себя этот новый мир. Мы наймем лошадей, подучим немного русских слов, чтобы объясняться с местными. Через перевал Кында поднимемся в долину Ак-Сай и будем проситься в юрты на постой. Местные гостеприимны! Пройдем верхом от Нарына до Таш-Рабата, посетим Чатыр-Кол, Торугарт и Кен-Коо. Возьмем с собой раскраски, фломастеры и конфеты для детей пастухов.

- Где из посещенных стран понравилось больше всего?

Б.Т.: По-своему интересно в Африке. Но в КР поразили большие дикие пространства. Сама охота здесь бросает вызов. Комфортных условий для нее не создано, и ты максимально приближен к природе. Настоящая мужская охота! Кроме того, здесь живут аутентичные люди.

К.Ш.: Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан в чем-то похожи. Ты должен ночевать 5-7 дней в горах в маленькой хижине. И ты наслаждаешься близостью к матери-природе.

От увиденного в горах Кыргызстана у меня не раз захватывало дух. Забирался ввысь на лошадях, преодолевая себя и делая, казалось бы, невозможное. Во время похода в горы можно полностью положиться на ваших лошадей и даже спать верхом. Скакуны очень выносливы, способны идти по склонам день и ночь и не падать. В Европе таких нет.

Гордость победителя

- Коллекционируете трофеи?

Б.Т.: Мы охотимся не только за ними. Основное – посетить новые места, обрести опыт. Главное – сохранить память о поездке. На трофеи я не молюсь. Однако созерцание добычи неплохо поднимает чувство собственного достоинства. Рассматривая трофей, вспоминаешь каждый свой шаг. В нем отражается то, что заработано потом и кровью. Это твоя награда.

К.Ш.: Люблю рассматривать фотографии, которые привожу из поездок. Но олицетворение удачной охоты - именно трофей. В азиатские страны езжу за животными, которые в Европе не водятся (например, баран Марко Поло). И затем за бокалом вина могу рассказать друзьям о том или ином виде, демонстрируя охотничью добычу.

- С какими опасностями сталкивались на охоте?

Б.Т.: В Африке ходил на буйвола. Он считается одним из наиболее опасных животных для охоты. Раненый буйвол – это страшно! Может растоптать. Любое животное опасно, если ранено. Рогатое, например, может боднуть. Поэтому надо нейтрализовать зверя сразу. Необходим один превосходный выстрел. Тогда и добыча страдать не будет, и риск для охотника сойдет на нет.

Кабаны, львы, леопарды, слоны могут напасть и убить. Бегемот весит 4 тонны, а бегает 40 километров в час. Очень агрессивен при ранении. Беда, если окажешься у него на пути! Был случай, когда на моего друга, весящего 100 килограммов, наскочил маленький 40-килограммовый кабан. Через толстый сапог и штанину он прокусил ему ногу. В другой раз моих друзей-охотников стала преследовать кабаниха. Гоняла их вокруг дерева. А я смотрю, но выстрелить не могу: вдруг попаду в человека? Кое-как те изловчились и справились сами.

- Какая добыча для вас особенно ценна?

К.Ш.: На Кавказе получил удовольствие, охотясь на козла. Но лучшая добыча – большой козерог, которого я подстрелил в Казахстане. Длина рогов – 128 сантиметров. Горная охота намного тяжелее, чем на равнине, и добыча, полученная на высоте, ценнее вдвойне.

Б.Т.: Однажды охотился на старого и опытного буйвола. Он долго прятался, но мы все равно его выследили. Было интересно, я получил много опыта и знаний. Но теперь, наверное, самым любимым трофеем будет козерог, которого я подстрелил в Кыргызстане.

Дома я купил отличную винтовку. Лучший мастер во Франции устанавливал прицел. Но в поездке тот сбился. В первый день в лагере намечалась пристрелка. Один из егерей попросил винтовку и заметил проблемы с прицелом - тот свободно болтался. Это значило, что на большой дистанции мне охотиться уже не суждено. Ночью из вилки я смастерил крошечную отвертку, разобрал крепление, починил, а в конце зафиксировал все скотчем. Утром сделал пристрелку. Решил, буду бить не дальше, чем с 200 метров от цели (обычно попадаю и с 400 метров). На охоте долго приближался к добыче, аккуратно обходя ее со стороны. Наконец пришла пора спускать курок. «Мать-природа, помоги мне! Я это заслужил», - взмолился я. Выстрелил, и животное тут же упало. Разрывная пуля попала в шею. С первого раза! Такое редко случается.

Охотничий рай

- Какие недостатки отметили во время визита в Кыргызстан?

Б.Т.: Когда приехали, на таможне вышла заминка с разрешением на провоз оружия. Пробыли там 7 часов. Второе плохое впечатление связано с дорожным движением. Местные водят как сумасброды! По дороге в Нарынскую область разгоняются до 150 километров в час и постоянно идут на обгон.

К.Ш.: Самый большой риск в КР – нанять такси из Бишкека до Нарына. Главное – пережить поездку. Прибываешь в охотничий лагерь – все, ты в безопасности!

- А как впечатления от уровня жизни в КР?

Б.Т.: Разница между Бишкеком и Нарыном колоссальная. Уровень жизни, возможно, не так высок, как в Европе. Но это не самое главное. Мне нравится, что люди здесь не скатились окончательно в потребительство. Заботятся о своих вещах. Сломалось – чинят. А в Европе, если что не так, сразу выбрасывают и покупают новое. Так нельзя.

Старшее поколение старается ценить то, что имеет. Молодежь, правда, мыслит уже по-другому. С нами на охоту выходил молодой сын егеря. Мы в горах – в самом прекрасном месте на свете, на вершине мира! А тот надел наушники и слушает музыку у себя в телефоне.

Мне в Кыргызстане многое понравилось. Я под впечатлением от страны, людей, с которыми встретился в горах, самой охоты и даже ощущений от этой земли.

К.Ш.: Один из лучших способов познать страну за короткий срок – охота. В горах мы живем вместе с местными (например, пастухами) и делим еду. Не знаем языка друг друга, но объясняемся жестами. Быт людей, их привычки, возможность выходить из тяжелых жизненных ситуаций – все происходит у тебя на глазах. При других обстоятельствах тебе придется жить в стране год-два, чтобы узнать местных близко. А в горах они такие, какие есть.

Люди в КР хранят свои традиции. Не обязательно быть как все. Крутой мобильный телефон не делает тебя особенным. Если у всех это есть, то становится неинтересно. Надо сохранять то, что вы имеете. Деньги – это не все. Хотя у нас в Европе это тоже не все понимают.