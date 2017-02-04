Он выбрал трудный путь. И он его прошел

Ровно год назад не стало ветерана труда, мастера спорта СССР по альпинизму, судьи международной категории, заслуженного тренера КР Александра Еропунова. Ранее, в 2010 году, корреспонденту ИА «24.kg» повезло пообщаться с этим удивительно интересным человеком, внесшим огромный вклад в развитие кыргызского альпинизма.

По словам вице-президента профильной федерации Владимира Бирюкова, команда города Оша в свое время была самой сильной, но позже Александр Николаевич Еропунов переехал во Фрунзе - работал в спорткомитете. «Несмотря на то что «в большие горы» он уже не ходил, его душа всегда болела за альпинизм. Он много сделал для того, чтобы этот вид спорта в нашей стране рос и продвигался», - рассказывает Владимир Бирюков.

Первой покоренной Еропуновым вершиной в 1952 году стал пик Каракольский (5 тысяч 200 метров), а в 1961-м он уже руководил экспедицией ошских альпинистов, взошедших на пик Кызыл-Агын (6 тысяч 679 метров) на Заалайском хребте. «Александр Николаевич - участник двух международных экспедиций. Свое последнее восхождение на пик Мустаг-Ата (7 тысяч 546 метров) в Китае он совершил в 1994 году в возрасте 65 лет. Он организовал и руководил восхождениями на пики Победы (7 тысяч 439 метров), Ленина (7 тысяч 134 метра), Хан-Тенгри (6 тысяч 995 метров), Военных топографов (6 тысяч 887 метров)», - рассказывает глава федерации.

Владимир Бирюков вспоминает, что под руководством Александра Николаевича велась подготовка к восхождению сборной Киргизии на Эверест. Он особо отмечает успешное, знаменательное и уникальное мероприятие, организация которого прошла под руководством Еропунова: первое в истории мирового альпинизма массовое восхождение на пик Ленина в 1987 году, когда одновременно под флагом республики поднялись 70 человек, 54 из них – кыргызстанцы.

Александр Еропунов один из немногих, кто удостоен ордена «Эдельвейс». В мире всего 109 альпинистов являются кавалерами этой награды. При жизни Александр Николаевич рассказывал, что в советское время в школах велась военная подготовка, которая заставляла всех мальчиков быть более ловкими, сильными. По его словам, именно это и привело его в спорт и помогло стать мастером спорта по альпинизму.

«С тех пор и откапывали меня, и откачивали, и летел я в пропасть, но каждый раз возвращаюсь в этот спорт. Просто я люблю жизнь. А жизнь - это восходы и закаты, удивительные пропасти, игра солнечных бликов, стремительно наступающая в горах тьма», - говорил он.

Александр считал, что человек идет в горы, и как натуралист, как исследователь флоры и фауны, он проверяет собственные возможности, преодолевая сложности. Ведь чтобы не погибнуть, нужно быть и тактиком, и стратегом: горы слабым и дуракам не прощают. Любой, кто увлекается этим видом спорта, скажет: в альпинизме победы совершаются не под аплодисменты болельщиков. А свидетели достигнутой цели - заоблачные вершины и окружающее безмолвие. Тем, кто идет в горы за славой, лучше повернуть назад, ведь победа в этом виде спорта - это прежде всего победа над самим собой.

Здесь вам не равнина,

Здесь климат иной,

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревет камнепад.

И можно свернуть,

Обрыв обогнуть,

Но мы выбираем трудный путь,

Опасный, как военная тропа.

Именно эти строчки из песни Владимира Высоцкого как нельзя точно характеризуют Еропунова.

«Он был мужественным, имел пятую категорию, в то время она была наивысшей. Даже перестав заниматься, он всегда помогал альпинистам. Отличительной чертой Александра Еропунова было умение держать слово, и, безусловно, кыргызский альпинизм год назад понес невосполнимую утрату», - считают те, кто знал его.

Вспоминает один из учеников Еропунова Николай Щетников: «Наша молодая семья жила в страшных условиях, практически в землянке. Я обращался и к ректору вуза, и в райком партии с письмом о помощи, но никто не откликнулся, не помог. Я обивал пороги чиновников, но безуспешно. Меня вызвали в райком партии и прочитали лекцию о международной ситуации и трудном положении жителей Африки, и на этом все благополучно закончилось. Узнав об этом, Александр Николаевич помог. Вскоре я получил квартиру».

Он добавляет, что Еропунов был очень отзывчивым, добрым человеком. «Когда дядя Саша, как мы его ласково называли, постарел, нас уже связывали не только отношения «спортсмен и наставник», а дружеские, особенно в последние годы, когда он нуждался в общении», - добавляет Щетников.

И сейчас альпинисты помнят Еропунова и чтут его память.

Мало кто знает, что гуру альпинизма с 1947 года вел статистику восхождений на все вершины мира. Он разработал методические материалы по маршрутам, походам, элементам спасения, которыми и сегодня пользуются все туроператоры Кыргызстана.

«Каждый год в день его рождения, в мае, мы выбирались в альплагерь, где, конечно же, не обходилось без посиделок у костра. Нам всем его очень не хватает, и, к сожалению, мы не бережем нашу историю. Это касается не только альпинизма. Иной раз хочешь что-то вспомнить, спросить, и рука тянется позвонить, а потом осознаешь, что его уже нет», - с горечью говорит Владимир Бирюков.